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6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkım sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı.Saraykent Mahallesi 3031'inci sokakta bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.Çökme anında binanın bir bölümünün iş makinasına çarpması sonucu, iş makinası takla atarak yan yattı.İş makinası operatörü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.Hastaneye kaldırılan operatörünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
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deprem, deprem, antakya, hatay
deprem, deprem, antakya, hatay

6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

23:51 12.09.2023
© İHA / VEYSEL KORKMAZ- Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı.
 Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© İHA / VEYSEL KORKMAZ-
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Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkım sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı.
Saraykent Mahallesi 3031'inci sokakta bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.
Çökme anında binanın bir bölümünün iş makinasına çarpması sonucu, iş makinası takla atarak yan yattı.
İş makinası operatörü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan operatörünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
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