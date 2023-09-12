https://sputniknews.com.tr/20230912/6-katli-bina-is-makinesinin-uzerine-coktu-1075421517.html

6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T23:51+0300

2023-09-12T23:51+0300

2023-09-12T23:51+0300

türkiye

deprem

deprem

antakya

hatay

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkım sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı.Saraykent Mahallesi 3031'inci sokakta bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.Çökme anında binanın bir bölümünün iş makinasına çarpması sonucu, iş makinası takla atarak yan yattı.İş makinası operatörü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.Hastaneye kaldırılan operatörünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

türkiye

antakya

hatay

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deprem, deprem, antakya, hatay