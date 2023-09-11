https://sputniknews.com.tr/20230911/yeni-egitim-ogretim-yilinin-ilk-gunu-servisciler-arasinda-silahli-catisma-1075375687.html

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü: Servisçiler arasında silahlı çatışma

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü: Servisçiler arasında silahlı çatışma

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T10:30+0300

2023-09-11T10:30+0300

2023-09-11T10:30+0300

türkiye

okul

servis

çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075375533_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_335398e88dd75d84a1c3c4159488a2b1.jpg

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için bugün ders başı yaptı. Samsun'da edinilen bilgiye göre, Ö.V. ve O.V. minibüsle, daha önce aralarında ‘servis taşımacılığı’ meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.'nın iş yeri önüne geldi. Burada iş yerine silahla ateş edilerek saldırı yapıldı. İş yerinden buna karşılık verilmesi üzere silahlı çatışma çıktı.Olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Ö.V. ve O.V., iş yeri sahibinin otomobiline çarptı. Çıkan çatışmada yaralanan O.V. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.V. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.25 adet kovan bulundu, araçlar zarar gördüİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 25 adet boş kovan bulundu. Çok sayıda park halindeki araca kurşun isabet etti. Şans eseri kurşunlar cadde üzerinde bulunan vatandaşa isabet etmedi. Kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230911/ibb-alarmda-okulun-ilk-gununde-trafik-yogunlugu-1075373157.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul, servis, çatışma