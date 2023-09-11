https://sputniknews.com.tr/20230911/ukrayna-askerlerinden-itiraf-rus-birlikleri-kupyansk-bolgesinde-basarilar-elde-etti-1075390512.html
Ukrayna askerlerinden itiraf: Rus birlikleri Kupyansk bölgesinde başarılar elde etti
Ukrayna askerlerinden itiraf: Rus birlikleri Kupyansk bölgesinde başarılar elde etti
New York Times gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruzu sırasında Rus ordu birliklerinin Kupyansk bölgesinde başarılar elde ettiğini yazdı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T18:11+0300
2023-09-11T18:11+0300
2023-09-11T18:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
itiraf
ukrayna
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New York Times gazetesinin Ukraynalı askerlere dayandırdığı habere göre Rus ordu birlikleri, Kupyansk ve Kremennaya bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başarı elde etti.“Asıl Ruslar Kupyansk ve Kremennaya şehirleri yakınlarında on binlerce askerle ilerleyerek Ukrayna ordusunun ‘çekiç başı’ dediği şeyi oluşturuyor” ifadeleri kullanılan haberde, Rus kuvvetlerinin eylemlerinin Kiev'i yaz aylarında bölgeye en deneyimli hava saldırı birimlerini göndermeye zorladığı kaydedildi.Ukrayna askerlerinin iddiasına göre ise Rus birlikleri bu yönde ‘küçük taktik başarılar’ elde ediyor.Ukraynalı askerlerin Rus güçlerinin henüz Ukrayna’nın savunma hatlarını aşamadığını savunduğuna dikkat çekilen haberde, ancak Rusya’nın bu yöndeki baskısının zayıflayacağına dair herhangi bir emare görülmediği ifade edildi.Kiev, 4 Haziran’da başlayan karşı taarruza NATO’da eğitilen ve aralarında geniş bir biçimde duyurulan Leopard tanklarının da bulunduğu Batı teçhizatıyla donanmış tugayları çatışmaya sürdü (daha sonra çatışma alanında vurulan tankların yer aldığı görüntüler Batı’da geniş yankıya yol açtı). Taarruzun başından bu yana üç ay geçtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karşı taarruzun başarısızlığa uğradığını ifade etti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna ordusunun hiçbir yönde hedeflerine ulaşamadığını açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, karşı taarruzun başlangıcından bu yana 66 binden fazla asker ve 7 bin 600 adet silah ve askeri teçhizat kaybetti.
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ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, rusya, itiraf, ukrayna
ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, rusya, itiraf, ukrayna
Ukrayna askerlerinden itiraf: Rus birlikleri Kupyansk bölgesinde başarılar elde etti
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New York Times gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruzu sırasında Rus ordu birliklerinin Kupyansk bölgesinde başarılar elde ettiğini yazdı.
New York Times gazetesinin Ukraynalı askerlere dayandırdığı habere göre Rus ordu birlikleri, Kupyansk ve Kremennaya bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başarı elde etti.
“Asıl Ruslar Kupyansk ve Kremennaya şehirleri yakınlarında on binlerce askerle ilerleyerek Ukrayna ordusunun ‘çekiç başı’ dediği şeyi oluşturuyor” ifadeleri kullanılan haberde, Rus kuvvetlerinin eylemlerinin Kiev'i yaz aylarında bölgeye en deneyimli hava saldırı birimlerini göndermeye zorladığı kaydedildi.
Ukrayna askerlerinin iddiasına göre ise Rus birlikleri bu yönde ‘küçük taktik başarılar’ elde ediyor.
Ukraynalı askerlerin Rus güçlerinin henüz Ukrayna’nın savunma hatlarını aşamadığını savunduğuna dikkat çekilen haberde, ancak Rusya’nın bu yöndeki baskısının zayıflayacağına dair herhangi bir emare görülmediği ifade edildi.
Kiev, 4 Haziran’da başlayan karşı taarruza NATO’da eğitilen ve aralarında geniş bir biçimde duyurulan Leopard tanklarının da bulunduğu Batı teçhizatıyla donanmış tugayları çatışmaya sürdü (daha sonra çatışma alanında vurulan tankların yer aldığı görüntüler Batı’da geniş yankıya yol açtı). Taarruzun başından bu yana üç ay geçtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karşı taarruzun başarısızlığa uğradığını ifade etti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna ordusunun hiçbir yönde hedeflerine ulaşamadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, karşı taarruzun başlangıcından bu yana 66 binden fazla asker ve 7 bin 600 adet silah ve askeri teçhizat kaybetti.