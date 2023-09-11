https://sputniknews.com.tr/20230911/temmuz-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1075375169.html
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 9.4'e geriledi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T10:04+0300
2023-09-11T10:04+0300
2023-09-11T10:11+0300
ekonomi
işsizlik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Temmuzda İşsizlik oranı yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.7 iken kadınlarda yüzde 31.5 olarak gerçekleşti.Genç işsizlik yüzde 18 oldu15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.2, kadınlarda ise yüzde 23.1 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44.5 saat olarak gerçekleşti.Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 1.5 puanlık azalış ile yüzde 22.7 oldu.Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14.8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.8 olarak tahmin edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/yeni-orta-vadeli-program-resmi-gazetede-yayimlandi-1075241176.html
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işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:04 11.09.2023 (güncellendi: 10:11 11.09.2023) Abone ol
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 9.4'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Temmuzda İşsizlik oranı yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.7 iken kadınlarda yüzde 31.5 olarak gerçekleşti.
Genç işsizlik yüzde 18 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.2, kadınlarda ise yüzde 23.1 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44.5 saat olarak gerçekleşti.
Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 1.5 puanlık azalış ile yüzde 22.7 oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14.8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.8 olarak tahmin edildi.