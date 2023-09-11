https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ordusu-hersonda-ukraynaya-ait-iha-kontrol-merkezini-imha-etti-1075387899.html
Rusya ordusu, Herson'da Ukrayna'ya ait İHA kontrol merkezini imha etti
Rusya ordusu, Herson'da Ukrayna'ya ait İHA kontrol merkezini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Herson Bölgesi'nin Berislav yerleşiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait İHA kontrol merkezinin imha edildiğini belirtti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T16:46+0300
2023-09-11T16:46+0300
2023-09-11T16:46+0300
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Rusya ordusu, Ukraynalı güçlerin son zamanlarda giderek artan İHA saldırılarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nin Berislav yerleşiminde konuşlu Ukrayna ordusuna ait İHA kontrol merkezi, özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetler sırasında vurularak imha edildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.675 Ukrayna askeri daha öldürüldüUkrayna ordusunun çok sayıda karşı saldırısının püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, Donetsk yönünde yaklaşık 200, Güney Donetsk yönünde yaklaşık 160, Zaporojye yönünde yaklaşık 145, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 70, Kupyansk yönünde yaklaşık 80 ve Herson yönünde yaklaşık 20 olmak üzere son 24 saat içinde yaklaşık 675 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/belgorod-ve-kursk-semalarinda-2-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1075383655.html
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herson, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, asker, ölü
herson, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, asker, ölü
Rusya ordusu, Herson'da Ukrayna'ya ait İHA kontrol merkezini imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson Bölgesi'nin Berislav yerleşiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait İHA kontrol merkezinin imha edildiğini belirtti.
Rusya ordusu, Ukraynalı güçlerin son zamanlarda giderek artan İHA saldırılarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nin Berislav yerleşiminde konuşlu Ukrayna ordusuna ait İHA kontrol merkezi, özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetler sırasında vurularak imha edildi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
675 Ukrayna askeri daha öldürüldü
Ukrayna ordusunun çok sayıda karşı saldırısının püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, Donetsk yönünde yaklaşık 200, Güney Donetsk yönünde yaklaşık 160, Zaporojye yönünde yaklaşık 145, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 70, Kupyansk yönünde yaklaşık 80 ve Herson yönünde yaklaşık 20 olmak üzere son 24 saat içinde yaklaşık 675 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.