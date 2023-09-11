https://sputniknews.com.tr/20230911/rus-uzman-falicev-f-16larin-isvece-baglanmasini-yorumladi-uluslararasi-iliskiler-pazar-yeri-degil-1075394457.html

Rus uzman Faliçev F-16’ların İsveç’e bağlanmasını yorumladı: Uluslararası ilişkiler pazar yeri değil

Rus uzman Faliçev F-16’ların İsveç’e bağlanmasını yorumladı: Uluslararası ilişkiler pazar yeri değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye verilecek F-16 konusunun İsveç’in NATO üyeliğine bağlanmasının üzücü olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T23:58+0300

2023-09-11T23:58+0300

2023-09-12T00:07+0300

görüş

f16

türkiye

abd

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Askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, “Liderlerin ezici çoğunluğunun Erdoğan’la aynı görüşte olduğuna inanıyorum. Ancak ne yazık ki çok az kişi bunu Türkiye lideri gibi doğrudan ve açık bir şekilde söyleme cesaretini buluyor” ifadesini kullandı.ABD’nin hegemonyası ve diktatörlüğü döneminin geri dönülemez biçimde geçmişte kaldığını dile getiren Rus uzman, “Biden liderliğindeki ABD’nin bunu artık kabul etmesi gerekiyor. Dünyanın dramatik bir şekilde değiştiğini anlamaları gerekiyor. Artık diğer ülkeleri nasıl halt edeceklerini değil, değişen yeni dünyada nasıl hayatta kalacaklarını düşünmeleri gerekiyor” yorumunda bulundu.“Başka ülkelere böyle davranamazsınız” diye kaydeden Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü: Faliçev, “Uluslararası ilişkiler, önce bir şeyleri vaat edip sonra vermeyeceğiniz ya da şunu bana ver ben de sana şunu vereyim diyerek barter yapacağınız bir pazar yeri değil. Türkiye özgürlüğü seven, gururlu ve oldukça bağımsız bir ülke. Bu tür numaralar ona sökmez. Erdoğan’ın duruşu ülkelerin büyük çoğunluğunda kesinlikle destek ve sempati buluyor. Bu tür konularda çarşı pazarlığına yer yok” dedi.

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2023

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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f16, türkiye, abd