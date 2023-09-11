https://sputniknews.com.tr/20230911/rus-diplomat-abd-silahlarin-kontrolunu-yok-etti-ve-nukleer-gerilimi-tirmandirma-tehdidi-yaratti-1075391622.html
Rus diplomat: ABD silahların kontrolünü yok etti ve nükleer gerilimi tırmandırma tehdidi yarattı
Rus diplomat: ABD silahların kontrolünü yok etti ve nükleer gerilimi tırmandırma tehdidi yarattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nden Aleksandr Kramarenko, Rusya ile ABD arasında yürütülen stratejik diyaloğun hiçbir sonucu olmadığını... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T19:40+0300
2023-09-11T19:40+0300
2023-09-11T19:40+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Direktörü, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi Aleksandr Kramarenko, Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisi için kaleme aldığı yazıda Moskova’nın Washington ile stratejik bir diyalog yürüttüğünü, ancak bunun güvenliği sağlama bakımından hiçbir sonucu olmadığını ifade etti.“Görünen o ki ABD, Çin ile de bu diyaloğu sürdürecek durumda değil. Peki, bunun suçlusu kim?” diye yazan Kramarenko, güvenin ‘uzun zaman önce baltalandığını’ ifade etti ve Moskova'nın ‘BM Güvenlik Konseyi'ndeki bir nevi insani kararı’ geçirdiği zaman Batılı ülkelerin Libya’ya yönelik saldırganlığını da anımsattı.ABD’nin silahların kontrolünü yok ettiğini ve nükleer gerilimi tırmandırma tehdidi yarattığını vurgulayan Kramarenko, Batılı ülkelerin Rusya hakkında ‘Cizvit dili’ kullandığını ve bu ifadelerin arkasında ‘nükleer gerilimi tırmandırma riskini alma istekliliğinin gizlendiğini’ ifade etti.Rus diplomat, “Hem gerçek sorun, hem de risk, bu durumda nükleer caydırıcılığın Rusya lehine çalışmamasıydı. Demek ki ona olan güveni nasıl yeniden sağlayacağımızı düşünmemiz gerekiyor” vurgusunu yaparak, Rusya'nın Batı ile zıtlaşmasının giderek daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu.
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rusya dışişleri bakanlığı, abd, rusya, silah, nükleer silah
rusya dışişleri bakanlığı, abd, rusya, silah, nükleer silah
Rus diplomat: ABD silahların kontrolünü yok etti ve nükleer gerilimi tırmandırma tehdidi yarattı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nden Aleksandr Kramarenko, Rusya ile ABD arasında yürütülen stratejik diyaloğun hiçbir sonucu olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Direktörü, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi Aleksandr Kramarenko, Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisi için kaleme aldığı yazıda Moskova’nın Washington ile stratejik bir diyalog yürüttüğünü, ancak bunun güvenliği sağlama bakımından hiçbir sonucu olmadığını ifade etti.
“Görünen o ki ABD, Çin ile de bu diyaloğu sürdürecek durumda değil. Peki, bunun suçlusu kim?” diye yazan Kramarenko, güvenin ‘uzun zaman önce baltalandığını’ ifade etti ve Moskova'nın ‘BM Güvenlik Konseyi'ndeki bir nevi insani kararı’ geçirdiği zaman Batılı ülkelerin Libya’ya yönelik saldırganlığını da anımsattı.
ABD’nin silahların kontrolünü yok ettiğini ve nükleer gerilimi tırmandırma tehdidi yarattığını vurgulayan Kramarenko, Batılı ülkelerin Rusya hakkında ‘Cizvit dili’ kullandığını ve bu ifadelerin arkasında ‘nükleer gerilimi tırmandırma riskini alma istekliliğinin gizlendiğini’ ifade etti.
Rus diplomat, “Hem gerçek sorun, hem de risk, bu durumda nükleer caydırıcılığın Rusya lehine çalışmamasıydı. Demek ki ona olan güveni nasıl yeniden sağlayacağımızı düşünmemiz gerekiyor” vurgusunu yaparak, Rusya'nın Batı ile zıtlaşmasının giderek daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu.