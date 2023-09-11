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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T06:54+0300
2023-09-11T06:54+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu, kuzey kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 31°CParçalı bulutluİZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 23°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 23°CParçalı bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğu, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı bulutluVAN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için uyarı: Kuvvetli olacak

06:54 11.09.2023
© AAİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğu, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık
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