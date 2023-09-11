https://sputniknews.com.tr/20230911/mersinde-firtina-ogrencilerin-sinifta-oldugu-esnada-cati-okul-bahcesine-dustu-1075388208.html
Mersin'de fırtına: Öğrencilerin sınıfta olduğu esnada çatı, okul bahçesine düştü
Mersin'de fırtına: Öğrencilerin sınıfta olduğu esnada çatı, okul bahçesine düştü
Tarsus'ta fırtına sebebiyle bir okulun çatısı uçtu. O sırada bahçede çocukların olmaması, olası kazaları önledi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T16:59+0300
2023-09-11T16:59+0300
2023-09-11T16:59+0300
türkiye
mersin
fırtına
çatı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin sınıfta olduğu sırada fırtına nedeniyle Çağlayan İlkokulu'nun çatısının bir kısmı uçarak bahçeye düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okulda inceleme başlatıldı.
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mersin, fırtına, çatı
Mersin'de fırtına: Öğrencilerin sınıfta olduğu esnada çatı, okul bahçesine düştü
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Tarsus'ta fırtına sebebiyle bir okulun çatısı uçtu. O sırada bahçede çocukların olmaması, olası kazaları önledi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Öğrencilerin sınıfta olduğu sırada fırtına nedeniyle Çağlayan İlkokulu'nun çatısının bir kısmı uçarak bahçeye düştü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okulda inceleme başlatıldı.