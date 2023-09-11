https://sputniknews.com.tr/20230911/mersinde-firtina-ogrencilerin-sinifta-oldugu-esnada-cati-okul-bahcesine-dustu-1075388208.html

Mersin'de fırtına: Öğrencilerin sınıfta olduğu esnada çatı, okul bahçesine düştü

Mersin'de fırtına: Öğrencilerin sınıfta olduğu esnada çatı, okul bahçesine düştü

Tarsus'ta fırtına sebebiyle bir okulun çatısı uçtu. O sırada bahçede çocukların olmaması, olası kazaları önledi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T16:59+0300

2023-09-11T16:59+0300

2023-09-11T16:59+0300

türkiye

mersin

fırtına

çatı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin sınıfta olduğu sırada fırtına nedeniyle Çağlayan İlkokulu'nun çatısının bir kısmı uçarak bahçeye düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okulda inceleme başlatıldı.

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