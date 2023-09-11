https://sputniknews.com.tr/20230911/medvedevden-rusya-ab-diplomatik-iliskilerini-askiya-alma-cagrisi-1075391519.html

Medvedev’den Rusya-AB diplomatik ilişkilerini askıya alma çağrısı

Medvedev’den Rusya-AB diplomatik ilişkilerini askıya alma çağrısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) Ruslara özel araçlarla girmelerine ve yanlarında telefonlarını getirmelerine... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T19:10+0300

2023-09-11T19:10+0300

2023-09-11T19:10+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068501792_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_3d1bcd60a95c50c00274dc4867332e25.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB’nin Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamalarla ilgili, “Bu, her Rusya vatandaşının yüzüne atılmış bir tokat” yorumunda bulundu.“Böylelikle AB liderleri tüm Ruslara doğrudan şunu diyor, bizim için ikinci sınıf insanlarsınız, kötü kalıtıma sahip yarı hayvanlarsınız” diyen Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptırımlarımızı Avrupalı politikacılara karşı uygulamalıyız ve genel olarak AB ile diplomatik ilişkileri askıya almalıyız” ifadesini kullanan Medvedev, “Diplomasi çalışanlarımızı ülkemize geri getirmeliyiz. Bu durumda, Brüksel’deki kendini beğenmiş aptallar topluca ve bolca altına ederler. Zira büyükelçilikler tamamen belli olaylar öncesinde tahliye edilir” diye ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, rusya, ab