https://sputniknews.com.tr/20230911/medvedevden-rusya-ab-diplomatik-iliskilerini-askiya-alma-cagrisi-1075391519.html
Medvedev’den Rusya-AB diplomatik ilişkilerini askıya alma çağrısı
Medvedev’den Rusya-AB diplomatik ilişkilerini askıya alma çağrısı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) Ruslara özel araçlarla girmelerine ve yanlarında telefonlarını getirmelerine... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T19:10+0300
2023-09-11T19:10+0300
2023-09-11T19:10+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya
ab
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB’nin Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamalarla ilgili, “Bu, her Rusya vatandaşının yüzüne atılmış bir tokat” yorumunda bulundu.“Böylelikle AB liderleri tüm Ruslara doğrudan şunu diyor, bizim için ikinci sınıf insanlarsınız, kötü kalıtıma sahip yarı hayvanlarsınız” diyen Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptırımlarımızı Avrupalı politikacılara karşı uygulamalıyız ve genel olarak AB ile diplomatik ilişkileri askıya almalıyız” ifadesini kullanan Medvedev, “Diplomasi çalışanlarımızı ülkemize geri getirmeliyiz. Bu durumda, Brüksel’deki kendini beğenmiş aptallar topluca ve bolca altına ederler. Zira büyükelçilikler tamamen belli olaylar öncesinde tahliye edilir” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, rusya, ab
dmitriy medvedev, rusya, ab
Medvedev’den Rusya-AB diplomatik ilişkilerini askıya alma çağrısı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) Ruslara özel araçlarla girmelerine ve yanlarında telefonlarını getirmelerine getirilen yasağa karşılık olarak bu birlikle diplomatik ilişkileri askıya alma teklifinde bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB’nin Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamalarla ilgili, “Bu, her Rusya vatandaşının yüzüne atılmış bir tokat” yorumunda bulundu.
“Böylelikle AB liderleri tüm Ruslara doğrudan şunu diyor, bizim için ikinci sınıf insanlarsınız, kötü kalıtıma sahip yarı hayvanlarsınız” diyen Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak Rusya aynı şekilde tepki göstermemeli ve AB vatandaşlarına kısıtlamalar getirmemeli. Ataları Nazi ordusuna görev yapan ülkelerin birçok liderinin aksine biz ırkçı değiliz. Üstelik ülkemize gelenler genellikle Rusya’yı seviyor ve takdir ediyor.”
“Yaptırımlarımızı Avrupalı politikacılara karşı uygulamalıyız ve genel olarak AB ile diplomatik ilişkileri askıya almalıyız” ifadesini kullanan Medvedev, “Diplomasi çalışanlarımızı ülkemize geri getirmeliyiz. Bu durumda, Brüksel’deki kendini beğenmiş aptallar topluca ve bolca altına ederler. Zira büyükelçilikler tamamen belli olaylar öncesinde tahliye edilir” diye ekledi.