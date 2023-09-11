Lavrov: Uluslararası toplumun çoğunluğu, Batı'nın neo-kolonici ve alaycı çizgisini reddediyor
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kolektif Batı'nın neo-kolonici ve alaycı politikasının dünyanın büyük bölümü tarafından giderek daha fazla reddedildiğini belirtti.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazete için bir makale kaleme alan Lavrov, Batılı ülkelerin neo-kolonici ve alaycı çizgisini eleştirdi.
Lavrov, "Kolektif Batı'nın neo-kolonici, aleni şekilde alaycı çizgisi, güce dayalı şantaj ve baskıdan, kirli enformasyon savaşlarından ve hiçbir sonuç elde edilmeyen jeopolitik oyunlardan açık biçimde usanan uluslararası toplumun çoğunluğu tarafından giderek daha fazla reddediliyor" dedi.
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin BM Tüzüğü'ne yönelik çok sayıdaki ihlaline imza attığını vurgulayan Lavrov, Batı'nın Yugoslavya, Gürcistan, Kırgızistan ve diğer ülkelerdeki renkli devrimlerin organizasyonundan sorumlu olduğunun altını çizdi.
Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerini kapsayan Küresel Güney'in ve Doğulu ülkelerin bakış açılarını paylaşan Lavrov, artık bu ülkelerin kendi kaderlerini kendileri tayin etmek, ulusal çıkarlarına dayanan iç ve dış politika izlemek istediğini ifade etti.
Lavrov, "Kolektif Batı'nın neo-kolonici, aleni şekilde alaycı çizgisi, güce dayalı şantaj ve baskıdan, kirli enformasyon savaşlarından ve hiçbir sonuç elde edilmeyen jeopolitik oyunlardan açık biçimde usanan uluslararası toplumun çoğunluğu tarafından giderek daha fazla reddediliyor" dedi.
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin BM Tüzüğü'ne yönelik çok sayıdaki ihlaline imza attığını vurgulayan Lavrov, Batı'nın Yugoslavya, Gürcistan, Kırgızistan ve diğer ülkelerdeki renkli devrimlerin organizasyonundan sorumlu olduğunun altını çizdi.
Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerini kapsayan Küresel Güney'in ve Doğulu ülkelerin bakış açılarını paylaşan Lavrov, artık bu ülkelerin kendi kaderlerini kendileri tayin etmek, ulusal çıkarlarına dayanan iç ve dış politika izlemek istediğini ifade etti.