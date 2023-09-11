https://sputniknews.com.tr/20230911/kerkukte-48-buyuklugunde-deprem-hakkari-ve-ilcelerinde-de-hissedildi-1075370008.html
Kerkük'te 4.8 büyüklüğünde deprem: Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi
Kerkük'te 4.8 büyüklüğünde deprem: Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi
Irak'ın Kerkük kentinde saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T05:22+0300
2023-09-11T05:22+0300
2023-09-11T05:22+0300
türkiye
deprem
irak
kerkük
hakkari
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Meydana gelen depremin Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230909/fastaki-7-buyuklugundeki-depremde-tablo-agirlasiyor-can-kaybi-bini-gecti-1075338412.html
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afad ve kandilli son depremler, kerkük deprem
afad ve kandilli son depremler, kerkük deprem
Kerkük'te 4.8 büyüklüğünde deprem: Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi
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Irak'ın Kerkük kentinde saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Meydana gelen depremin Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.