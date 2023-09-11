https://sputniknews.com.tr/20230911/kerkukte-48-buyuklugunde-deprem-hakkari-ve-ilcelerinde-de-hissedildi-1075370008.html

Kerkük'te 4.8 büyüklüğünde deprem: Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi

Kerkük'te 4.8 büyüklüğünde deprem: Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi

Irak'ın Kerkük kentinde saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T05:22+0300

2023-09-11T05:22+0300

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türkiye

deprem

irak

kerkük

hakkari

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Meydana gelen depremin Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230909/fastaki-7-buyuklugundeki-depremde-tablo-agirlasiyor-can-kaybi-bini-gecti-1075338412.html

türkiye

irak

kerkük

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