https://sputniknews.com.tr/20230911/istanbulda-2-basibos-at-trafigi-birbirine-katti-1075380021.html
İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı
İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı
Bakırköy'de, D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T12:52+0300
2023-09-11T12:52+0300
2023-09-11T12:52+0300
türkiye
at
karayolu
trafik
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Sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinden Topkapı yönüne doğru koşan 2 atı görenler, durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri, kara yolunda koşan atları durdurmaya çalıştı.Uzun uğraşlar sonunda trafik akışını kesen ekipler, durdurduğu iki atı yoldan çıkarmayı başardı.Atların kara yolunda koştuğu anlar ve bölgeye gelen polis ekiplerinin atları durdurmaya çalışması, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230909/kacak-bungalov-faciasinda-2-tutuklama-1075338003.html
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at, karayolu, trafik
İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı
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Bakırköy'de, D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinden Topkapı yönüne doğru koşan 2 atı görenler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, kara yolunda koşan atları durdurmaya çalıştı.
Uzun uğraşlar sonunda trafik akışını kesen ekipler, durdurduğu iki atı yoldan çıkarmayı başardı.
Atların kara yolunda koştuğu anlar ve bölgeye gelen polis ekiplerinin atları durdurmaya çalışması, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.