https://sputniknews.com.tr/20230911/istanbulda-2-basibos-at-trafigi-birbirine-katti-1075380021.html

İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı

İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı

Bakırköy'de, D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T12:52+0300

2023-09-11T12:52+0300

2023-09-11T12:52+0300

türkiye

at

karayolu

trafik

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Sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinden Topkapı yönüne doğru koşan 2 atı görenler, durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri, kara yolunda koşan atları durdurmaya çalıştı.Uzun uğraşlar sonunda trafik akışını kesen ekipler, durdurduğu iki atı yoldan çıkarmayı başardı.Atların kara yolunda koştuğu anlar ve bölgeye gelen polis ekiplerinin atları durdurmaya çalışması, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230909/kacak-bungalov-faciasinda-2-tutuklama-1075338003.html

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