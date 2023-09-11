İSKİ'den su kesintisi ve çamurlu su akmasına ilişkin açıklama: Kısa sürede normal rengine dönüşecek

"Çalışmadan kaynaklı olarak şebekeye verilen suda kısa süreli renk değişimi yaşanmıştır. Ekiplerimizce bölgesel deşarj çalışmaları sürdürülmektedir. Kısa bir süre içerisinde su normal rengine dönüşecek olup endişe gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Ver