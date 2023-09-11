https://sputniknews.com.tr/20230911/iskiden-su-kesintisi-ve-camurlu-su-akmasina-iliskin-aciklama-kisa-surede-normal-rengine-donusecek-1075369088.html
İSKİ'den su kesintisi ve çamurlu su akmasına ilişkin açıklama: Kısa sürede normal rengine dönüşecek
İSKİ'den su kesintisi ve çamurlu su akmasına ilişkin açıklama: Kısa sürede normal rengine dönüşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ümraniye'de geniş bir bölgeyi etkileyen vana arızasına yönelik... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T00:38+0300
2023-09-11T00:38+0300
2023-09-11T00:38+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
çamurlu
su
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İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ümraniye'de geniş bir bölgeyi etkileyen vana arızası meydana geldiği belirtildi.Sorunun kısa sürede giderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çamurlu, su
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çamurlu, su
İSKİ'den su kesintisi ve çamurlu su akmasına ilişkin açıklama: Kısa sürede normal rengine dönüşecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ümraniye'de geniş bir bölgeyi etkileyen vana arızasına yönelik çalışmadan dolayı şebekeye verilen suda kısa süreli renk değişimi yaşandığını bildirdi.
İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ümraniye'de geniş bir bölgeyi etkileyen vana arızası meydana geldiği belirtildi.
Sorunun kısa sürede giderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmadan kaynaklı olarak şebekeye verilen suda kısa süreli renk değişimi yaşanmıştır. Ekiplerimizce bölgesel deşarj çalışmaları sürdürülmektedir. Kısa bir süre içerisinde su normal rengine dönüşecek olup endişe gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Ver