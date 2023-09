https://sputniknews.com.tr/20230911/imamoglu-aksenerin-aciklamalarini-ilk-kez-yorumladi-1075372388.html

İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını ilk kez yorumladı

İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını ilk kez yorumladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları soruldu. İmamoğlu, "Biraz zamana bırakıp analiz edip... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T08:01+0300

2023-09-11T08:01+0300

2023-09-11T08:01+0300

politika

ekrem imamoğlu

meral akşener

ittifak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075342497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d3714e1d8aad6749ffdba631d3958848.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimde Ankara ve İstanbul da dahil 81 şehirde aday çıkacaklarını açıklamasını yorumladı. İmamoğlu, "Şu anda sadece sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum" dedi. İmamoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:“Sayın Akşener'in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biz bu anlamda İYİ Parti kitlesi ve teşkilatıyla İstanbul'da gayet uyumlu bir süreç yürüttük. Şu anda sadece Sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum.“Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor.'Her zaman ittifak şart'Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.İstanbul’daki rakibimi biliyorum. Diğerleri beni ilgilendirmiyor."

https://sputniknews.com.tr/20230908/mansur-yavastan-aksenerin-aciklamalarina-ilk-yorum-1075292553.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, meral akşener, ittifak