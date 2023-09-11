https://sputniknews.com.tr/20230911/imamoglu-aksenerin-aciklamalarini-ilk-kez-yorumladi-1075372388.html
İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını ilk kez yorumladı
İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını ilk kez yorumladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları soruldu. İmamoğlu, "Biraz zamana bırakıp analiz edip... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T08:01+0300
2023-09-11T08:01+0300
2023-09-11T08:01+0300
politika
ekrem imamoğlu
meral akşener
ittifak
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimde Ankara ve İstanbul da dahil 81 şehirde aday çıkacaklarını açıklamasını yorumladı. İmamoğlu, "Şu anda sadece sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum" dedi. İmamoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:“Sayın Akşener'in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biz bu anlamda İYİ Parti kitlesi ve teşkilatıyla İstanbul'da gayet uyumlu bir süreç yürüttük. Şu anda sadece Sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum.“Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor.'Her zaman ittifak şart'Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.İstanbul’daki rakibimi biliyorum. Diğerleri beni ilgilendirmiyor."
https://sputniknews.com.tr/20230908/mansur-yavastan-aksenerin-aciklamalarina-ilk-yorum-1075292553.html
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ekrem imamoğlu, meral akşener, ittifak
ekrem imamoğlu, meral akşener, ittifak
İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını ilk kez yorumladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları soruldu. İmamoğlu, "Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimde Ankara ve İstanbul da dahil 81 şehirde aday çıkacaklarını açıklamasını yorumladı.
İmamoğlu, "Şu anda sadece sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum" dedi.
İmamoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:
“Sayın Akşener'in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biz bu anlamda İYİ Parti kitlesi ve teşkilatıyla İstanbul'da gayet uyumlu bir süreç yürüttük. Şu anda sadece Sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum.
“Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor.
'Her zaman ittifak şart'
Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.
İstanbul’daki rakibimi biliyorum. Diğerleri beni ilgilendirmiyor."