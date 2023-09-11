https://sputniknews.com.tr/20230911/ibb-cumhuriyetin-100-yilini-100-gosterisiyle-kutladi-heyecani-yuksek-bir-yuzyil-olacak-1075368948.html

İBB Cumhuriyet'in 100. yılını '100' gösterisiyle kutladı: 'Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak'

İBB Cumhuriyet'in 100. yılını '100' gösterisiyle kutladı: 'Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılını '100' adlı özel bir gösteriyle kutladı. Gösteride konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Heyecanı... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T00:29+0300

2023-09-11T00:29+0300

2023-09-11T00:44+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

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Müzikleri Fahir Atakoğlu imzası taşıyan, yazar ve yönetmenliğini Özen Yula'nın, orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un, koreografisini Cihan Yöntem'in, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği İBB'nin '100' isimli gösterisi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.Gösteride tarihi karakterleri Timur Acar, Sezin Akbaşoğulları, Burak Deniz, Ozan Dolunay, Beyti Engin, Güven Kıraç, Tansel Öngel, Ahmet Tansu Taşanlar ve Vahide Perçin oynadı.Ayrıca gecede bestesini Atakoğlu'nun yaptığı, sözlerini Özen Yula'nın yazdığı 100. Yıl Marşı da seslendirildi.Gösteri sonrasında sanatçılar, oyuncular, müzisyenler ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıkarak seyircileri selamladı.İBB Başkanı İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatçılar ve seyircilerle birlikte aynı şeyleri hissetmenin muhteşem bir duygu olduğunu söyledi."Cumhuriyet bu millete çok yakışıyor, sanat Cumhuriyet'e çok yakışıyor" diyen İmamoğlu, binlerce yıllık bir medeniyetin temsilcisi ve emanetçileri olduklarını ifade etti.İmamoğlu, "Tarih, insanlık var oldukça, Atatürk'ümüzün bize emaneti Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan İmamoğlu, şunları kaydetti:

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