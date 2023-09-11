https://sputniknews.com.tr/20230911/ibb-cumhuriyetin-100-yilini-100-gosterisiyle-kutladi-heyecani-yuksek-bir-yuzyil-olacak-1075368948.html
İBB Cumhuriyet'in 100. yılını '100' gösterisiyle kutladı: 'Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak'
İBB Cumhuriyet'in 100. yılını '100' gösterisiyle kutladı: 'Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılını '100' adlı özel bir gösteriyle kutladı. Gösteride konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Heyecanı... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T00:29+0300
2023-09-11T00:29+0300
2023-09-11T00:44+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
cumhuriyet
gösteri
harbiye
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Müzikleri Fahir Atakoğlu imzası taşıyan, yazar ve yönetmenliğini Özen Yula'nın, orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un, koreografisini Cihan Yöntem'in, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği İBB'nin '100' isimli gösterisi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.Gösteride tarihi karakterleri Timur Acar, Sezin Akbaşoğulları, Burak Deniz, Ozan Dolunay, Beyti Engin, Güven Kıraç, Tansel Öngel, Ahmet Tansu Taşanlar ve Vahide Perçin oynadı.Ayrıca gecede bestesini Atakoğlu'nun yaptığı, sözlerini Özen Yula'nın yazdığı 100. Yıl Marşı da seslendirildi.Gösteri sonrasında sanatçılar, oyuncular, müzisyenler ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıkarak seyircileri selamladı.İBB Başkanı İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatçılar ve seyircilerle birlikte aynı şeyleri hissetmenin muhteşem bir duygu olduğunu söyledi."Cumhuriyet bu millete çok yakışıyor, sanat Cumhuriyet'e çok yakışıyor" diyen İmamoğlu, binlerce yıllık bir medeniyetin temsilcisi ve emanetçileri olduklarını ifade etti.İmamoğlu, "Tarih, insanlık var oldukça, Atatürk'ümüzün bize emaneti Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan İmamoğlu, şunları kaydetti:
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ekrem imamoğlu, cumhuriyet, gösteri, harbiye
ekrem imamoğlu, cumhuriyet, gösteri, harbiye
İBB Cumhuriyet'in 100. yılını '100' gösterisiyle kutladı: 'Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak'
00:29 11.09.2023 (güncellendi: 00:44 11.09.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılını '100' adlı özel bir gösteriyle kutladı. Gösteride konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak. Bu yeni yüzyılın şiarı, 'Her şey çok güzel olacak'. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun" dedi.
Müzikleri Fahir Atakoğlu imzası taşıyan, yazar ve yönetmenliğini Özen Yula'nın, orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un, koreografisini Cihan Yöntem'in, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği İBB'nin '100' isimli gösterisi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Gösteride tarihi karakterleri Timur Acar, Sezin Akbaşoğulları, Burak Deniz, Ozan Dolunay, Beyti Engin, Güven Kıraç, Tansel Öngel, Ahmet Tansu Taşanlar ve Vahide Perçin oynadı.
Ayrıca gecede bestesini Atakoğlu'nun yaptığı, sözlerini Özen Yula'nın yazdığı 100. Yıl Marşı da seslendirildi.
Gösteri sonrasında sanatçılar, oyuncular, müzisyenler ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıkarak seyircileri selamladı.
İBB Başkanı İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatçılar ve seyircilerle birlikte aynı şeyleri hissetmenin muhteşem bir duygu olduğunu söyledi.
"Cumhuriyet bu millete çok yakışıyor, sanat Cumhuriyet'e çok yakışıyor" diyen İmamoğlu, binlerce yıllık bir medeniyetin temsilcisi ve emanetçileri olduklarını ifade etti.
İmamoğlu, "Tarih, insanlık var oldukça, Atatürk'ümüzün bize emaneti Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak. Genç bir nüfusa sahibiz. Gençliği olan bu milletin asla umutsuzlukla değil, ümitle, mutlulukla geleceğe bakacağına adım gibi eminim. Bütün zorlukların üstesinden gelerek bize yakışan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ilkeleri, değerleri 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yakalayacak, geleceğe taşıyacak, gelecek nesillere emanet edecek insanlar olacağız. Bu yeni yüzyılın şiarı, 'Her şey çok güzel olacak'. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun."