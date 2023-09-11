https://sputniknews.com.tr/20230911/hafize-gaye-erkan-bankacilarla-bir-araya-geldi-1075374071.html
Hafize Gaye Erkan bankacılarla bir araya geldi
Hafize Gaye Erkan bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP açıklanması üzerine TBB yönetim kurulu ile bir araya geldi. Erkan bankacılık sektörünün varlık ve... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T09:32+0300
2023-09-11T09:32+0300
2023-09-11T09:32+0300
ekonomi
hafize gaye erkan
merkez bankası
banka
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde bir araya geldi.Bankalar birliğinden yapılan toplantıya ilişkin bilgilendirmede OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldüğü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirttiği bildirildi.TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladığı ifade edildi.TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar’ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri belirtildi.
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hafize gaye erkan, merkez bankası, banka
hafize gaye erkan, merkez bankası, banka
Hafize Gaye Erkan bankacılarla bir araya geldi
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP açıklanması üzerine TBB yönetim kurulu ile bir araya geldi. Erkan bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde bir araya geldi.
Bankalar birliğinden yapılan toplantıya ilişkin bilgilendirmede OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldüğü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirttiği bildirildi.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladığı ifade edildi.
TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar’ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri belirtildi.