Türkiye
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
09:01
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
09:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman Thiele: "Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal"
09:53
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
10:01
1 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, Gabon'da ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurdu
10:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
11:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
12:13
2 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
12:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
12:37
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
12:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
13:12
2 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
13:20
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
13:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
13:43
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
13:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
14:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
14:31
1 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
15:12
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
15:25
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
15:35
2 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
16:14
2 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
16:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
16:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
16:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
17:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
17:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
19:01
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor
20:01
2 dk
SESLİ HABER
30 yılın sonunda bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
20:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
20:54
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
21:01
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
21:33
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
21:46
2 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
21:55
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
22:01
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
22:17
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
22:32
1 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
22:42
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
23:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
23:18
1 dk
SESLİ HABER
Ryabkov'dan savaş tehdidi uyarısı: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
23:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
23:47
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Dışişleri: Amerikan işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
23:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
18 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230911/fastaki-depremde-can-kaybi-sayisi-artiyor-1075380674.html
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T13:28+0300
2023-09-11T13:38+0300
dünya
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075380895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_082c14baf71d39269699afc43b69517f.jpg
Fas İçişleri Bakanlığı, geçen günlerde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaraların ise 2 bin 476'ya yükseldiği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075380895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d4388885cfaf2ff64201d2bd3ee6ff4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem
deprem

Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor

13:28 11.09.2023 (güncellendi: 13:38 11.09.2023)
© AA / Alejandro Martinez VelezFas deprem
Fas deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
© AA / Alejandro Martinez Velez
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi.
Fas İçişleri Bakanlığı, geçen günlerde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaraların ise 2 bin 476'ya yükseldiği belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала