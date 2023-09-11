https://sputniknews.com.tr/20230911/fastaki-depremde-can-kaybi-sayisi-artiyor-1075380674.html
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T13:28+0300
2023-09-11T13:28+0300
2023-09-11T13:38+0300
dünya
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075380895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_082c14baf71d39269699afc43b69517f.jpg
Fas İçişleri Bakanlığı, geçen günlerde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaraların ise 2 bin 476'ya yükseldiği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075380895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d4388885cfaf2ff64201d2bd3ee6ff4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
13:28 11.09.2023 (güncellendi: 13:38 11.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi.
Fas İçişleri Bakanlığı, geçen günlerde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaraların ise 2 bin 476'ya yükseldiği belirtildi.