https://sputniknews.com.tr/20230911/enerjinin-seyri-1075379571.html
Enerjinin seyri
Enerjinin seyri
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar: 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T12:26+0300
2023-09-11T12:26+0300
2023-09-11T12:30+0300
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Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar:Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın petrolde arz kesintisini yıl sonuna kadar uzatacağını açıkladı.Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 10 kuruş olarak belirlendi.
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Enerjinin seyri
12:26 11.09.2023 (güncellendi: 12:30 11.09.2023) Abone ol
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar:
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın petrolde arz kesintisini yıl sonuna kadar uzatacağını açıkladı.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 10 kuruş olarak belirlendi.