https://sputniknews.com.tr/20230911/enerjinin-seyri-1075379571.html

Enerjinin seyri

Enerjinin seyri

Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar: 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T12:26+0300

2023-09-11T12:26+0300

2023-09-11T12:30+0300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1075379571.jpg?1694424614

Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar:Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın petrolde arz kesintisini yıl sonuna kadar uzatacağını açıkladı.Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60