https://sputniknews.com.tr/20230911/emniyet-kemeri-takmayan-yolcu-ucaktan-indirildi-1075377015.html

Emniyet kemeri takmayan yolcu uçaktan indirildi

Emniyet kemeri takmayan yolcu uçaktan indirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı-Elazığ seferinde kabin görevlilerinin uyarısına rağmen emniyet kemeri takmayıp taşkınlık çıkaran yolcu, polis... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T10:51+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

uçak

kemer

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Alınan bilgiye göre, dün İstanbul-Elazığ seferini yapacak THY uçağı, yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.Kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık yapınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe geri döndü.Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi.Seferlerde gecikmeYolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, sefer yaklaşık 2.5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.

https://sputniknews.com.tr/20230907/ucakta-deport-yolcu-olay-cikardi-acil-inis-yapildi-1075262749.html

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thy, türk hava yolları (thy), uçak, kemer