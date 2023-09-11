https://sputniknews.com.tr/20230911/dogukan-manco-hastanelik-oldu-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1075378460.html
Doğukan Manço hastanelik oldu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Doğukan Manço hastanelik oldu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Efsane sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço hastanelik oldu. Manço sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T11:33+0300
2023-09-11T11:33+0300
2023-09-11T11:34+0300
yaşam
barış manço
hastane
alerji
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1999 yılında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabında hastaneye kaldırıldığını paylaştı. Gıda alerjisi olan Manço, katıldığı bir düğünde yediği patlıcan nedeniyle hastanelik olduğunu açıkladı.Manço paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir, müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona ‘Püre mi patlıcan mı?’ diye sordum. ‘Püre’ dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim."
https://sputniknews.com.tr/20230908/kuru-otlar-ustune-filminin-bilet-geliri-deprem-bolgelerine-ulastirilacak-1075302501.html
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barış manço, hastane, alerji
barış manço, hastane, alerji
Doğukan Manço hastanelik oldu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
11:33 11.09.2023 (güncellendi: 11:34 11.09.2023) Abone ol
Efsane sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço hastanelik oldu. Manço sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
1999 yılında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabında hastaneye kaldırıldığını paylaştı. Gıda alerjisi olan Manço, katıldığı bir düğünde yediği patlıcan nedeniyle hastanelik olduğunu açıkladı.
Manço paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir, müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona ‘Püre mi patlıcan mı?’ diye sordum. ‘Püre’ dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim."