https://sputniknews.com.tr/20230911/cumhurbaskani-erdogan-yeni-egitim-ogretim-yilini-kutladi-1075377463.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T11:09+0300
2023-09-11T11:09+0300
2023-09-11T11:09+0300
yaşam
okul
öğrenci
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi Dersler," yazılı görsel de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/ibb-alarmda-okulun-ilk-gununde-trafik-yogunlugu-1075373157.html
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okul, öğrenci, recep tayyip erdoğan
okul, öğrenci, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi Dersler," yazılı görsel de yer aldı.