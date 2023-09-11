https://sputniknews.com.tr/20230911/arilarina-allah-dadas-nusret-yazdirdi-arilarim-siniflarini-gecti-1075384130.html
Arılarına 'Allah, Dadaş, Nusret' yazdırdı: 'Arılarım sınıflarını geçti'
Arılarına 'Allah, Dadaş, Nusret' yazdırdı: 'Arılarım sınıflarını geçti'
Erzurum’da eğitimde farkındalık oluşturmak için bahar aylarında arılarına farklı kelimeler yazdrıran organik bal üreticisi Salim Eser, onları başarılı bularak... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T16:11+0300
2023-09-11T16:11+0300
2023-09-11T16:11+0300
yaşam
arı
yazı
erzurum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075383704_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7405400cc788c4e8908a7b63b4d140a3.jpg
Bal üreticisi Alim Eser, arılara çeşitli kelimeler yazdırıyor. Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, “Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum’un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler” dedi.Erzurumlu organik bal üreticisi Salim Eser Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları ve Kanser hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor. Salim Eser, bu yıl bal üretiminde azalma olduğunu belirterek, “İddia edildiği gibi kuraklık değil, Nisan ve Mayıs aylarının soğuk geçmesi ve bitkilerin üşümesi verimi azalttı” dedi.
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075383704_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_867aa89e1ca4883ea62083835c4056df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arı, yazı, erzurum
Arılarına 'Allah, Dadaş, Nusret' yazdırdı: 'Arılarım sınıflarını geçti'
Abone ol
Erzurum’da eğitimde farkındalık oluşturmak için bahar aylarında arılarına farklı kelimeler yazdrıran organik bal üreticisi Salim Eser, onları başarılı bularak mezun ettiğini söyledi.
Bal üreticisi Alim Eser, arılara çeşitli kelimeler yazdırıyor. Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.
Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, “Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum’un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler” dedi.
Erzurumlu organik bal üreticisi Salim Eser Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları ve Kanser hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor. Salim Eser, bu yıl bal üretiminde azalma olduğunu belirterek, “İddia edildiği gibi kuraklık değil, Nisan ve Mayıs aylarının soğuk geçmesi ve bitkilerin üşümesi verimi azalttı” dedi.