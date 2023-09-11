https://sputniknews.com.tr/20230911/arda-gulerin-sahalara-donusu-icin-tarih-verildi-1075370656.html

Arda Güler'in sahalara dönüşü için tarih verildi

Arda Güler'in sahalara dönüşü için tarih verildi

Fenerbahçe'den rekor bedel ile Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler, sezon öncesi yapılan ABD kampında talihsiz bir sakatlık... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T06:14+0300

2023-09-11T06:14+0300

2023-09-11T06:14+0300

spor

arda güler

real madrid

ameliyat

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Fenerbahçe'den rekor bedelle İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan milli yıldız Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.NTV'nin İspanyol basınından aktardığına göre, Arda Güler'in 27 Eylül'deki Las Palmas maçında sahada olacağı belirtildi.Sezon öncesi hazırlıkları için ABD'de bulunan Real Madrid'de Arda Güler kampta sakatlanmıştı.Yapılan kontrollerin ardından ameliyat olan genç yıldızın, en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.30 milyon euro kazandırdıBarcelona ve Real Madrid'in transferi için yarıştığı milli yıldız, seçimini Madrid'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazandırdı.İspanyol devinde sezon öncesi kamp çalışmalarının en çalışkan isimlerinden olan Arda Güler, kısa sürede İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin takdirini kazandı.İdmanlarda tekniği ile öne çıkan Arda, İspanyol medyasının gündeminden düşmezken çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.Operasyon geçirdiReal Madrid'in ABD'deki kampında yapılan sezon öncesi hazırlıklarında sakatlık yaşayan Arda, dizinden operasyon geçirmişti.Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, La Liga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara döneceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230814/arda-guler-ameliyat-oldu-1074630407.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, ameliyat