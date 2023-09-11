https://sputniknews.com.tr/20230911/a-milli-futbol-takimi-japonya-ile-21-yil-sonra-karsi-karsiya-1075378120.html

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T11:19+0300

2023-09-11T11:19+0300

2023-09-11T11:19+0300

spor

a milli futbol takımı

futbol

türkiye

japonya

hazırlık maçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075377852_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_176b6757e4c7a9b76643c83adabe399a.jpg

Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.İlk maç Japonya'nınTürkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0'lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima'nın golüyle kazandı.Japonya formdaA Milli Futbol Takımımının 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya'nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka'dan geldi.Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda ettiJaponya, Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından döndü.E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya'yı 2-1 yendi. İkinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 kaybeden Japonya, gruptaki son karşılaşmasında İspanya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.Japonya, bu turda Hırvatistan'a normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli futbol takımı, futbol, türkiye, japonya, hazırlık maçı