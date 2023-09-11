11 Eylül saldırılarının nadir kareleri
Tüm dünyayı sarsan 11 Eylül terör saldırılarının üzerinden 22 yıl geçti.
İnsanlık tarihindeki en ölümcül terör saldırısı olarak kayıtlara geçen saldırılarda New York'un simge gökdelenlerinden Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon binası hedef alındı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan bu korkunç saldırıların pek çok görülmemiş nadır kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© Fotoğraf : Public domain/National GuardABD'li asker, teröristlerin hedeflerinden biri olan New York'taki Dünya Tiaret Merkezi'nin bulunduğu alanda nöbet tutuyor, 14 Eylül 2001
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ABD'li asker, teröristlerin hedeflerinden biri olan New York'taki Dünya Tiaret Merkezi'nin bulunduğu alanda nöbet tutuyor, 14 Eylül 2001
© Fotoğraf : Don Halasy / Library of CongressTerör saldırısının düzenlendiği New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin yanında duran kadın, 11 Eylül 2001
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Terör saldırısının düzenlendiği New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin yanında duran kadın, 11 Eylül 2001
© AFP 2023 / Jim WatsonDünya Ticaret Merkezi'nin enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 14 Eylül 2001
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© AFP 2023 / Jim Watson
Dünya Ticaret Merkezi'nin enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 14 Eylül 2001
© Fotoğraf : TSGT Jim Varhegyi/USAFİtfaiye ekiplerinin Pentagon binasına yapılan terör saldırısı sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları
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© Fotoğraf : TSGT Jim Varhegyi/USAF
İtfaiye ekiplerinin Pentagon binasına yapılan terör saldırısı sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları
© AP Photo / Doug MillsDonemin Başkanı George W. Bush, Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terör saldırıları konusunda halka sesleniyor
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© AP Photo / Doug Mills
Donemin Başkanı George W. Bush, Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terör saldırıları konusunda halka sesleniyor
© Fotoğraf : Paul Morse/Courtesy of the George W. Bush Presidential LibraryTerör saldırısına uğrayan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nden yükselen dumanlar, 11 ylül 2001
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Terör saldırısına uğrayan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nden yükselen dumanlar, 11 ylül 2001
CC BY-SA 2.0 / Jim Watson / U.S. Navy photo / New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin 11 Eylül saldırısı sonrası görünümü
New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin 11 Eylül saldırısı sonrası görünümü
© Fotoğraf : Eric Draper/National ArchivesDönemin ABD Başkanı George W. Bush, teröristler tarafından kaçırılan uçağın New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarpma anını izlerken, 11 Eylül 2001
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Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, teröristler tarafından kaçırılan uçağın New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarpma anını izlerken, 11 Eylül 2001