https://sputniknews.com.tr/20230911/11-eylul-saldirilarinin-nadir-kareleri-1075390141.html

11 Eylül saldırılarının nadir kareleri

11 Eylül saldırılarının nadir kareleri

Tüm dünyayı sarsan 11 Eylül terör saldırılarının üzerinden 22 yıl geçti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T18:35+0300

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multimedya

fotoğraf

11 eylül saldırıları

abd

new york

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İnsanlık tarihindeki en ölümcül terör saldırısı olarak kayıtlara geçen saldırılarda New York'un simge gökdelenlerinden Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon binası hedef alındı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan bu korkunç saldırıların pek çok görülmemiş nadır kareleri, Sputnik'in galerisinde.

abd

new york

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2023

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fotoğraf, 11 eylül saldırıları, abd, new york, фото