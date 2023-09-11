https://sputniknews.com.tr/20230911/-ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-saldirmak-icin-gonderdigi-ihalar-havada-imha-edildi-1075378354.html
Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne saldırmak için gönderdiği İHA'lar havada imha edildi
Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne saldırmak için gönderdiği İHA'lar havada imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne yönelik saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T11:29+0300
2023-09-11T11:29+0300
2023-09-11T11:29+0300
rusya
belgorod
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
imha
saldırı
ukrayna
ukrayna krizi
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Bakanlığın açıklamasına göre Kiev rejimi, gece saat 01.20 civarında Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla yeni saldırı girişiminde bulundu.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait İHA'ları Belgorod Bölgesi semalarında tespit ederek henüz hedefe ulaşmadan imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230910/rus-ucaklari-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-uc-hucumbotu-imha-etti-1075358816.html
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rusya, belgorod, insansız hava aracı (iha), imha, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, belgorod, insansız hava aracı (iha), imha, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne saldırmak için gönderdiği İHA'lar havada imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne yönelik saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Kiev rejimi, gece saat 01.20 civarında Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla yeni saldırı girişiminde bulundu.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait İHA'ları Belgorod Bölgesi semalarında tespit ederek henüz hedefe ulaşmadan imha etti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.