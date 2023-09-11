Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne saldırmak için gönderdiği İHA'lar havada imha edildi

Bakanlığın açıklamasına göre Kiev rejimi, gece saat 01.20 civarında Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla yeni saldırı girişiminde bulundu.



Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait İHA'ları Belgorod Bölgesi semalarında tespit ederek henüz hedefe ulaşmadan imha etti.



Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.