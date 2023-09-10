https://sputniknews.com.tr/20230910/yunanistanda-can-kaybi-14e-yukseldi--1075368478.html
Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi
Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi
Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T23:55+0300
2023-09-10T23:55+0300
2023-09-10T23:55+0300
dünya
yunanistan
sel
fırtına
avrupa
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Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı arttı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiğini belirtti. Yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğunu ifade ederek, ulaşılan soncansız bedenlerin sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Karditsa kenti yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, çalışmaların Larissa şehri ve Pineios Nehri yakınındaki köylere yoğunlaştığını belirterek, şu ana kadar 4 bin 250'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.
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yunanistan, sel, fırtına, avrupa
yunanistan, sel, fırtına, avrupa
Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi
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Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.
Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı arttı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiğini belirtti.
Yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğunu ifade ederek, ulaşılan soncansız bedenlerin sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Karditsa kenti yakınlarında bulunduğunu açıkladı.
Yetkililer, çalışmaların Larissa şehri ve Pineios Nehri yakınındaki köylere yoğunlaştığını belirterek, şu ana kadar 4 bin 250'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.