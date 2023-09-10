https://sputniknews.com.tr/20230910/yaz-tatili-sona-erdi-kilit-kavsak-havadan-goruntulendi-1075367070.html

Yaz tatili sona erdi: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

Yaz tatili sona erdi: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara akın edenler, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik

kırıkkale

okul

yaz tatili

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Ankara D-200 karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda da trafik akıcı şekilde ilerlediği görüldü.Yaz tatili sona erdi, vatandaşlar yollara akın etti: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuKarayolundaki bazı noktalarda görev alan polis ekipleri ise trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

türkiye

kırıkkale

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trafik, kırıkkale, okul, yaz tatili