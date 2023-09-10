https://sputniknews.com.tr/20230910/yaz-tatili-sona-erdi-kilit-kavsak-havadan-goruntulendi-1075367070.html
Yaz tatili sona erdi: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
Yaz tatili sona erdi: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara akın edenler, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T22:40+0300
2023-09-10T22:40+0300
2023-09-10T22:42+0300
türkiye
trafik
kırıkkale
okul
yaz tatili
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Ankara D-200 karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda da trafik akıcı şekilde ilerlediği görüldü.Yaz tatili sona erdi, vatandaşlar yollara akın etti: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuKarayolundaki bazı noktalarda görev alan polis ekipleri ise trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.
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trafik, kırıkkale, okul, yaz tatili
trafik, kırıkkale, okul, yaz tatili
Yaz tatili sona erdi: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
22:40 10.09.2023 (güncellendi: 22:42 10.09.2023) Abone ol
Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara akın edenler, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale-Ankara D-200 karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda da trafik akıcı şekilde ilerlediği görüldü.
Yaz tatili sona erdi, vatandaşlar yollara akın etti: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Karayolundaki bazı noktalarda görev alan polis ekipleri ise trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.