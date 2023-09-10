https://sputniknews.com.tr/20230910/turkiyede-nadir-goruluyor-olusu-bulundu-1075368207.html
Türkiye’de nadir görülüyordu: Ölüsü bulundu
Türkiye’de nadir görülüyordu: Ölüsü bulundu
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Türkiye’de en nadir görülen canlı türlerinden bal porsuğu ölüsü bulundu. Bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T23:44+0300
2023-09-10T23:44+0300
2023-09-10T23:44+0300
türkiye
porsuk
ölü bulundu
sivas
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Sivas’ın Şarkışla ilçesi Alikören köyü yakınlarında yol üzerinde bir bal porsuğu ölüsü bulundu. Kafa kısmında yarası bulunan bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Türkiye’de en nadir görülen canlı türleri arasında yar alan porsuk türü Ömer Solakoğlu isimli kişi tarafından bulundu. Dünyanın en korkusuz hayvanları arasında yer aldığı iddia edilen bu porsuk türü genelde; Sahra Altı Afrika, Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesi, Güney Fas ve Güneybatı Cezayir'de yaşıyor.
türkiye
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porsuk, ölü bulundu, sivas
porsuk, ölü bulundu, sivas
Türkiye’de nadir görülüyordu: Ölüsü bulundu
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Türkiye’de en nadir görülen canlı türlerinden bal porsuğu ölüsü bulundu. Bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Alikören köyü yakınlarında yol üzerinde bir bal porsuğu ölüsü bulundu. Kafa kısmında yarası bulunan bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Türkiye’de en nadir görülen canlı türleri arasında yar alan porsuk türü Ömer Solakoğlu isimli kişi tarafından bulundu.
Dünyanın en korkusuz hayvanları arasında yer aldığı iddia edilen bu porsuk türü genelde; Sahra Altı Afrika, Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesi, Güney Fas ve Güneybatı Cezayir'de yaşıyor.