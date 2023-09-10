https://sputniknews.com.tr/20230910/turkiyede-nadir-goruluyor-olusu-bulundu-1075368207.html

Türkiye’de nadir görülüyordu: Ölüsü bulundu

Türkiye’de nadir görülüyordu: Ölüsü bulundu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Türkiye’de en nadir görülen canlı türlerinden bal porsuğu ölüsü bulundu. Bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T23:44+0300

2023-09-10T23:44+0300

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türkiye

porsuk

ölü bulundu

sivas

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Sivas’ın Şarkışla ilçesi Alikören köyü yakınlarında yol üzerinde bir bal porsuğu ölüsü bulundu. Kafa kısmında yarası bulunan bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Türkiye’de en nadir görülen canlı türleri arasında yar alan porsuk türü Ömer Solakoğlu isimli kişi tarafından bulundu. Dünyanın en korkusuz hayvanları arasında yer aldığı iddia edilen bu porsuk türü genelde; Sahra Altı Afrika, Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesi, Güney Fas ve Güneybatı Cezayir'de yaşıyor.

türkiye

porsuk

sivas

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porsuk, ölü bulundu, sivas