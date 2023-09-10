https://sputniknews.com.tr/20230910/trabzonsporda-nicolas-pepe-kapa-bildirildi-maliyeti-belli-oldu-1075361191.html
Trabzonspor'da Nicolas Pepe KAP'a bildirildi: Maliyeti belli oldu
Trabzonspor'da Nicolas Pepe KAP'a bildirildi: Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, Nicolas Pepe'nin maliyetini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekip Pepe'ye 1 yıl için 1 milyon 700 bin euro maaş ödeyecek. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T15:54+0300
2023-09-10T15:54+0300
2023-09-10T15:54+0300
spor
trabzonspor
nicolas pepe
futbolcu
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Trabzonspor, transfer sezonunun son günlerine yaklaşırken Paul Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.KAP'a yapılan açıklamada Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.Öte yandan 2023-2024 sezonu için Fildişi Sahilli oyuncuya 1 milyon 750 bin euro garanti maaş ücreti ödeneceği vurgulanırken, 1 milyon 600 bin euroluk imza parası verileceği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/trabzonsporun-yeni-transferi-mendy-trabzonda-1075259535.html
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trabzonspor, nicolas pepe, futbolcu
trabzonspor, nicolas pepe, futbolcu
Trabzonspor'da Nicolas Pepe KAP'a bildirildi: Maliyeti belli oldu
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Trabzonspor, Nicolas Pepe'nin maliyetini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekip Pepe'ye 1 yıl için 1 milyon 700 bin euro maaş ödeyecek.
Trabzonspor, transfer sezonunun son günlerine yaklaşırken Paul Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Öte yandan 2023-2024 sezonu için Fildişi Sahilli oyuncuya 1 milyon 750 bin euro garanti maaş ücreti ödeneceği vurgulanırken, 1 milyon 600 bin euroluk imza parası verileceği aktarıldı.