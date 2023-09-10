https://sputniknews.com.tr/20230910/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-abdullah-avcinin-goreve-gelecegi-iddialarina-yanit-verdi-1075365975.html
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Abdullah Avcı'nın göreve geleceği' iddialarına yanıt verdi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Abdullah Avcı'nın göreve geleceği' iddialarına yanıt verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini açıkladı. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T20:52+0300
2023-09-10T20:52+0300
2023-09-10T20:52+0300
spor
mehmet büyükekşi
stefan kuntz
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya giden Mehmet Büyükekşi, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Büyükekşi, Ermenistan karşısında alınan beraberliğe üzüldüklerini ancak o maçın artık geride kaldığını belirterek, "Ermenistan galibiyeti 2024 Avrupa Şampiyonası için bize çok büyük avantaj sağlayacaktı, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlar için avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle üç maçımızı oynayacağız. Ekim ayında önce Hırvatistan daha sonra Letonya ile oynayacağız. O maçlarda gereken sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz" yanıtını verdi.Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan maçında da Stefan Kuntz takımın başında olacak mı?" sorusunu ise "Evet, Hırvatistan maçı, Letonya maçı, inşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.
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mehmet büyükekşi, stefan kuntz, türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi, stefan kuntz, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Abdullah Avcı'nın göreve geleceği' iddialarına yanıt verdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya giden Mehmet Büyükekşi, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi, Ermenistan karşısında alınan beraberliğe üzüldüklerini ancak o maçın artık geride kaldığını belirterek, "Ermenistan galibiyeti 2024 Avrupa Şampiyonası için bize çok büyük avantaj sağlayacaktı, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlar için avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle üç maçımızı oynayacağız. Ekim ayında önce Hırvatistan daha sonra Letonya ile oynayacağız. O maçlarda gereken sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz" yanıtını verdi.
Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan maçında da Stefan Kuntz takımın başında olacak mı?" sorusunu ise "Evet, Hırvatistan maçı, Letonya maçı, inşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.