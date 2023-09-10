https://sputniknews.com.tr/20230910/sakaryada-cikan-yanginda-yaklasik-1-hektarlik-ormanlik-alan-ve-canlilar-zarar-gordu-1075366354.html

Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan ve canlılar zarar gördü

Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan ve canlılar zarar gördü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. Yangına müdahale eden görevli, yangından etkilenen çok... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T21:20+0300

2023-09-10T21:20+0300

2023-09-10T21:20+0300

türkiye

sakarya

orman

orman yangını

kaplumbağa

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Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

türkiye

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2023

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sakarya, orman, orman yangını, kaplumbağa