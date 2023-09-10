https://sputniknews.com.tr/20230910/sakaryada-cikan-yanginda-yaklasik-1-hektarlik-ormanlik-alan-ve-canlilar-zarar-gordu-1075366354.html
Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan ve canlılar zarar gördü
Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan ve canlılar zarar gördü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. Yangına müdahale eden görevli, yangından etkilenen çok... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T21:20+0300
2023-09-10T21:20+0300
2023-09-10T21:20+0300
türkiye
sakarya
orman
orman yangını
kaplumbağa
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Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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sakarya, orman, orman yangını, kaplumbağa
sakarya, orman, orman yangını, kaplumbağa
Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan ve canlılar zarar gördü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. Yangına müdahale eden görevli, yangından etkilenen çok sayıda canlılardan biri olan yaralı kaplumbağayı su vererek serinletmeye çalıştı.
Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.
Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.