https://sputniknews.com.tr/20230910/rus-ucaklari-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-uc-hucumbotu-imha-etti-1075358816.html

Rus uçakları Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait üç hücumbotu imha etti

Rus uçakları Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait üç hücumbotu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının dün gece Karadeniz'de Zmeinıy Adası’nın bulunduğu bölgede Kırım'a yönelen ve Ukrayna askerlerini taşıyan üç hücumbotu... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T13:17+0300

2023-09-10T13:17+0300

2023-09-10T13:17+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus uçaklarının dün gece Karadeniz'de Zmeinıy Adası’nın (Yılan Adası) kuzeydoğusunda Kırım'a yönelen ve Ukrayna askerlerini taşıyan üç hücumbotu imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Bu gece Karadeniz'in batı kesiminde, ZmeinIy Adası'nın kuzeydoğusunda Karadeniz Filosunun deniz hava kuvvetlerinin uçakları, Kırım kıyıları yönünde hareket eden, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gruplarını taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force tipi üç sürat hücumbotunu imha etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma güçlerinin Kırım kıyılarının açıklarında sekiz insansız hava aracı (İHA) düşürdükleri kaydedildi.Geçen pazartesi günü Rus deniz kuvvetlerinin uçakları, Kırım’a doğru hareket eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dört hücumbotunu imha etmişti. Ukrayna’dan bir ekip daha 30 Ağustos tarihinde Kırım’a çıkarma yapma girişiminde bulunmuş, Rus askerler o gün de yaklaşık 50 personeli ile birlikte dört sürat teknesini daha imha etmişti.‘Brynask bölgesinde bir İHA düşürüldü’Bakanlık daha sonra bir açıklama daha yaparak, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya’nın Bryansk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “10 Eylül tarihinde saat 08.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, nöbetçi hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin hava sahasında bir insansız hava aracını imha ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/kirim-lideri-aksenov-yarimadanin-kuzeybatisinda-bir-iha-vuruldu-1075348326.html

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