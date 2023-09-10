İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti

© AFP 2023 / FRANCK FIFE Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kutlamalarında yaptığı bazı hareketlerden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak görevden aldı.