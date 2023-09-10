https://sputniknews.com.tr/20230910/ispanya-futbol-federasyonu-baskani-luis-rubiales-istifa-etti--1075368576.html
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti
FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli oyuncu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket sonrasında tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T23:58+0300
2023-09-10T23:58+0300
2023-09-11T00:09+0300
luis rubiales
istifa
spor
ispanya
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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket tepki çekmişti. Olayların büyümesinin ardından Rubiales'in istifası istenmişti. Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.FIFA, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuş, İspanyol futbolcu Jenni Hermoso da savcılığa başvurmuştu. Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.
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luis rubiales, istifa, ispanya
luis rubiales, istifa, ispanya
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti
23:58 10.09.2023 (güncellendi: 00:09 11.09.2023) Abone ol
FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli oyuncu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket sonrasında tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket tepki çekmişti.
Olayların büyümesinin ardından Rubiales'in istifası istenmişti. Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.
FIFA, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuş, İspanyol futbolcu Jenni Hermoso da savcılığa başvurmuştu.
Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.