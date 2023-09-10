https://sputniknews.com.tr/20230910/genel-kurul-toplantisinda-karar-alindi-fenerbahcenin-yeni-stat-ismi-ataturk-stadyumu-olacak-1075355555.html

Genel Kurul toplantısında karar alındı: Fenerbahçe'nin yeni stat ismi Atatürk Stadyumu olacak

Genel Kurul toplantısında karar alındı: Fenerbahçe'nin yeni stat ismi Atatürk Stadyumu olacak

Fenerbahçe Kulübünün tüzük tadil kongresinde, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda yönetime yetki... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T09:53+0300

2023-09-10T09:53+0300

2023-09-10T09:53+0300

spor

atatürk

fenerbahçe

ali koç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075355397_0:1244:2048:2396_1920x0_80_0_0_8a509e16bcb25d984a23d9ed259a9c4e.jpg

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen kulüp tüzük tadil kongresinde, kimi maddeler konusundaki tüzük değişikliklerinden sonra stat isminin değişmesiyle ilgili oylama bölümüne geçildi.Oylamaya geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, bazı üyelerin, kulüp tesislerinin siyasi partiler tarafından kullanılması konusunda endişeleri olduğunu gördüğünü belirterek, "3. madde onları kesmiyor ne yazık ki. Bize göre hiçbir şekilde sıkıntı yok. Başkanlığımızda, tesisimizi siyasi partilerin kiralama istediği olmuştur ama hiçbirine müsaade edilmemiştir tüzüğümüze dayanarak. Arkadaşlarımız maddeyi alıp başka yere koymuştur ama anlatamıyoruz. Çok istendiği taktirde özel madde olarak eski madde geri konabilir." dedi.Yüksek katılımlı bir kongre gerçekleştiğini ve saat 15.30 itibarıyla kongreye katılan üye sayısının 8 bin 500'ü geçtiğini aktaran Koç, üyelere teşekkür ederek, "Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü, yani bizler bir kez daha herkese örnek olmuş camianın, kulübünü nasıl sahiplendiğini, önemsediğini en anlamlı şekilde bir kez daha göstererek farkımızı ortaya koymuştur. Rakamlar her şeyi anlatıyor. İnşallah bu sahiplenmeyi sezon içinde tribünlerde salonlarda da devam ettirebiliriz." diye konuştu.'İlk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu'Stadın "Atatürk" ismini taşıması konusunda gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini ve bu kongrede, "Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak?" şeklinde endişelerin dillendirildiğini aktaran Koç, Saraçoğlu ailesiyle görüşüp onay aldıklarını, şu sözlerle anlattı:"Bizim yönetimimizde şunu garanti edebilirim; Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır." diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu sözler salonda bulunan üyeler tarafından ayakta alkışlandı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı.'Onay aldığımız taktirde gerekli yasal süreçler başlatılacak'Ali Koç, stat, salon, tesislerin adları ne olursa olsun Atatürk'ün ışığında bu camianın her zaman yürüyeceğini de belirterek, "Bu konuda zerre kadar şüphemiz yoktur. Onay aldığımız taktirde gerekli yasal süreçler başlatılacak. Ve devletimizin, gereken onay süreci için kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışıyla karşılayacağından zerre kadar şüphem yok, inşallah yanılmıyorumdur. Büyük kulüplerinden birinin stadının ismi Atatürk olacaksa bu da en çok bize yakışır." ifadelerini kullandı.Omuz omuza olmaya en ihtiyaç duydukları zamanlardan geçtiklerini de aktaran Ali Koç, buradaki buluşmanın kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi.Konuşma yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve bazı üyeler de, stat isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesinin isabetli olacağını söyledi.Yönetime yetki verildiDaha sonra stat ismiyle ilgili oylamaya geçildi. Vefa Küçük'ün uyarısıyla ayağa kalkan üyeler, "Stat isminin değiştirilmesi konusunda onay veriyor musunuz?" sorusuna karşılık el kaldırdı.Bütün üyelerin el kaldırması sonucu, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin, "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda, yönetime oy birliğiyle yetki verilmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230908/tff-baskani-buyukeksi-acikladi-galatasaray-fenerbahce-macini-yurt-disinda-oynatmayi-planliyoruz-1075308986.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atatürk, fenerbahçe, ali koç