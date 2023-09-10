https://sputniknews.com.tr/20230910/geliboludaki-yangin-helikopter-ve-2-ucakla-mudahale-ediliyor--1075365304.html
Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor
Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T19:53+0300
2023-09-10T19:53+0300
2023-09-10T19:53+0300
türkiye
orman yangını
gelibolu
yangın
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Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
orman yangını, gelibolu, yangın
orman yangını, gelibolu, yangın
Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.