https://sputniknews.com.tr/20230910/geliboludaki-yangin-helikopter-ve-2-ucakla-mudahale-ediliyor--1075365304.html

Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T19:53+0300

2023-09-10T19:53+0300

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türkiye

orman yangını

gelibolu

yangın

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Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.

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orman yangını, gelibolu, yangın