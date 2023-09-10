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20:32
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1 dk
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09:45
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09:53
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10:01
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Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
13:12
2 dk
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13:30
1 dk
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Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
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1 dk
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22:42
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23:01
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https://sputniknews.com.tr/20230910/geliboludaki-yangin-helikopter-ve-2-ucakla-mudahale-ediliyor--1075365304.html
Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor
Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
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Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.
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orman yangını, gelibolu, yangın
orman yangını, gelibolu, yangın

Gelibolu'daki yangın: Helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

19:53 10.09.2023
© AA Gelibolu yangın
 Gelibolu yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2023
© AA
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.
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