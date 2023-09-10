https://sputniknews.com.tr/20230910/fasta-deprem-can-kaybi-2122ye-yaralilarin-sayisi-2421e-yukseldi-1075364687.html
Fas'ta deprem: Can kaybı 2 bin 122'ye yaralı sayısı 2 bin 421'e yükseldi
Fas'ta deprem: Can kaybı 2 bin 122'ye yaralı sayısı 2 bin 421'e yükseldi
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı 2bin 421'e yükseldi. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T18:52+0300
2023-09-10T18:52+0300
2023-09-10T19:20+0300
fas
deprem
can kaybı
dünya
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Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 122'ye, yaraların ise 2 bin 421'ye yükseldiği belirtildi.Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 2 bin 59'a çıktığını duyurmuştu.
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Fas'ta deprem: Can kaybı 2 bin 122'ye yaralı sayısı 2 bin 421'e yükseldi
18:52 10.09.2023 (güncellendi: 19:20 10.09.2023) Abone ol
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı 2bin 421'e yükseldi.
Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 122'ye, yaraların ise 2 bin 421'ye yükseldiği belirtildi.
Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.
Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 2 bin 59'a çıktığını duyurmuştu.