https://sputniknews.com.tr/20230910/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevle-telefonla-gorustu-1075358964.html
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüştü. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T13:30+0300
2023-09-10T13:30+0300
2023-09-10T13:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
türkiye
azerbaycan
g-20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-ile-gorustu-1075356305.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, g-20
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, g-20
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.