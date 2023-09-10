https://sputniknews.com.tr/20230910/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevle-telefonla-gorustu-1075358964.html

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüştü. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T13:30+0300

2023-09-10T13:30+0300

2023-09-10T13:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

türkiye

azerbaycan

g-20

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-ile-gorustu-1075356305.html

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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, g-20