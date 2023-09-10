https://sputniknews.com.tr/20230910/ak-partili-dag-kilicdaroglunun-sosyal-medyadan-paylastigi-goruntude-eokaci-teroristler-var-1075358483.html
AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı görüntüde EOKA’cı teröristler var
AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı görüntüde EOKA’cı teröristler var
AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T13:08+0300
2023-09-10T13:08+0300
2023-09-10T13:08+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
hamza dağ
kıbrıs
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 100. yılı sebebiyle bir video yayımladı.AK Partili Hamza Dağ, videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntünün kullanıldığını belirtti ve şunları söyledi:Kılıçdaroğlu, paylaşımını 'Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!' sözleri paylaşmıştı.
kıbrıs
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kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, kıbrıs
kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, kıbrıs
AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı görüntüde EOKA’cı teröristler var
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AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntünün kullanıldığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 100. yılı sebebiyle bir video yayımladı.
AK Partili Hamza Dağ, videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntünün kullanıldığını belirtti ve şunları söyledi:
"Sn. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan CHP’nin 100. yıl videosunda Türk mücahitler yerine EOKA’cı teröristlerin görseli yer almış. Bu hata sehven mi yoksa kasten mi yapıldı bilemiyoruz. Ama CHP’nin bu hataları yanlış dirhemle doğru ölçü olmayacağını göstermektedir. 100’üncü yılında “yüz karası” bir paylaşıma imza atan CHP,şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Allah CHP’yi yönetenlere akıl, fikir, izan, milli şuur ve tarih bilinci nasip etsin."
Kılıçdaroğlu, paylaşımını 'Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!' sözleri paylaşmıştı.