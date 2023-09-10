AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı görüntüde EOKA’cı teröristler var

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan CHP’nin 100. yıl videosunda Türk mücahitler yerine EOKA’cı teröristlerin görseli yer almış. Bu hata sehven mi yoksa kasten mi yapıldı bilemiyoruz. Ama CHP’nin bu hataları yanlış dirhemle doğru ölçü olmayacağını göstermektedir. 100’üncü yılında “yüz karası” bir paylaşıma imza atan CHP,şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Allah CHP’yi yönetenlere akıl, fikir, izan, milli şuur ve tarih bilinci nasip etsin."