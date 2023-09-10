https://sputniknews.com.tr/20230910/ab-ile-vize-calismasi-basliyor-reddedilen-basvurulara-iliskin-calisma-1075360107.html

AB ile vize çalışması başlıyor: Reddedilen başvurulara ilişkin çalışma

AB ile vize çalışması başlıyor: Reddedilen başvurulara ilişkin çalışma

Son dönemde yaşanan vize sorunu konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye arasında farklı seçenekler üzerinden çalışma başlatılacak. Çoklu vize ve online başvuru... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T15:02+0300

2023-09-10T15:02+0300

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Avrupa Birliği ile Ankara arasında öğrenciler ve iş insanlarına Schengen vizesi kolaylığı sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Kısa süre içinde Türkiye ve AB yetkililerinden oluşan heyetler, teknik görüşmelere başlayacak.Hürriyet Gazetesinin haberine göre sorunun azaltılması için çoklu vize verilmesi seçeneği üzerinde duruluyor. Çoklu vizede, geçerlilik süresi içinde istenildiği kadar Schengen Bölgesi ülkelerine gidilebiliyor. Ayrıca turistik vizeler için farklı büyükelçiliklerle çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede Online başvuru ile hızlı sonuç alınan Macaristan örneği üzerinde çalışılıyor.İşlemlerin hızlandırılması amaçlanıyorAyrıca elçiliklerde vize başvurularını alan personel sayısının artırılması için de görüşmeler sürüyor. Reddedilen başvurulara ilişkin işlemlerin hızlandırılıp yeni başvuru alma sürecinin hızlandırılması da amaçlanıyor.Habere göre vize serbestisi için de çalışmalara hız verilecek. Resmi verilere göre 2022 yılında Türkiye'den 778 bin Schengen başvurusu yapıldı. Bu başvuruların yüzde 15'i reddedildi. Ret oranları 2019'da yüzde 9 civarındaydı.

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