https://sputniknews.com.tr/20230909/vali-acikladi-rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-daha-imha-edildi-1075321690.html

Vali açıkladı: Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA daha imha edildi

Vali açıkladı: Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA daha imha edildi

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sisteminin Bryansk Bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir uçak tipi insansız hava aracını daha... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T00:54+0300

2023-09-09T00:54+0300

2023-09-09T00:54+0300

ukrayna krizi

aleksandr bogomaz

iha

iha

iha

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde uçak tipi İHA'nın hava savunma sistemleriyle vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, olaya ilişkin telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:Bogomaz, Güvenlik nedeniyle tüm yolcuların binadan tahliye edildiğini operasyonel ve acil servislerin olay yerinde çalıştığını aktardı.Rus Demiryolları'nın bir yan kuruluşu olan Moskova Demiryolları, bilgiyi doğrulayarak, garın soruşturma nedeniyle geçici olarak yolculara kapatıldığı bilgisi paylaştı:Günün ilerleyen saatlerinde Moskova Demiryolu, garın kısmen faaliyete geçtiğini ve bilet salonunun yolculara açık olduğunu açıkladı.Açıklamada, "Bryanks-Orlovsky tren istasyonu kısmen çalışmaya yeniden başladı. Bilet salojnu artık yolculara açık. Trafik normal şekilde işliyor" denildi.

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aleksandr bogomaz, iha, iha, iha, ukrayna, ukrayna krizi