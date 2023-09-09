https://sputniknews.com.tr/20230909/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-hafta-icinde-ukraynanin-askeri-altyapisina-6-saldiri-duzenledi-1075339758.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu hafta içinde Ukrayna'nın askeri altyapısına 6 saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu hafta içinde Ukrayna'nın askeri altyapısına 6 saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun hafta içinde Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik 6 saldırı düzenlediğini açıkladı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T16:56+0300

2023-09-09T16:56+0300

2023-09-09T16:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2-9 Eylül tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri altyapıya yönelik yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) 6 saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, özellikle Ukrayna elektronik istihbarat tesisleri, liman altyapısı, insansız bot üretim tesisleri, Batı silah ve mühimmat depoları ile yakıt depolama tesislerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj grupları ve sözde ‘Rus Gönüllü Kolordusu’ teröristlerinin eğitim üsleri saldırıların başlıca hedefi oldu.Saldırılar sonucunda, stratejik elektronik keşif sistemlerinin işleyişinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson ve Zaporojye yönlerinde faaliyet gösteren birliklerinin lojistiği kesintiye uğratıldı.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve hava savunma güçleri, bir MiG-29 uçağı, bir Mi-8 helikopteri ve S-300PS uçaksavar füze sistemi rampalarını yok etti.Karadeniz Filosu gemileri, Kerç Boğazı'nın güney kesiminde Kırım Köprüsü'ne saldırmaya çalışan Ukrayna’ya ait 3 insansız botu imha etti. Filonun deniz havacılık uçakları Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin iniş gruplarını taşıyan 4 yüksek hızlı askeri botunu yok etti.Ayrıca, Batı Askeri Grubu Sözcüsü Sergey Zubinskiy bugün yaptığı açıklamada, Rus topçularının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk yönündeki üç saldırısını püskürttüğünü, Rus saldırı gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir tutunma noktası ve dört sığınağını ele geçirdikleri ve bir Amerikan zırhlı aracı MaxxPro’yu imha ettiklerini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-savunma-bakanligi-bryanskta-iki-ukrayna-ihasi-engellendi-1075287369.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna krizi, ukrayna