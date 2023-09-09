https://sputniknews.com.tr/20230909/putin-fas-krali-6-muhammede-taziye-mesaji-gonderdi-1075331513.html

Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi

Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T12:21+0300

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dünya

vladimir putin

fas

deprem

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği telgrafta, Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.Mesajda, "Majesteleri, ülkenizin orta bölgelerinde meydana gelen yıkıcı depremin trajik sonuçlarıyla ilgili olarak içten taziyelerimi kabul edin" ifadelerine yer verildi.Mesajda ayrıca, Rusya’nın bu felaketin sonucunda yakınlarını kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaştığı, tüm yaralılara acil şifalar dilediği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/fas-ulusal-jeofizik-enstitusu-son-yuzyilin-en-buyuk-depremi-dedi-ilk-goruntuler-geldi-1075327281.html

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