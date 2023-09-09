https://sputniknews.com.tr/20230909/putin-fas-krali-6-muhammede-taziye-mesaji-gonderdi-1075331513.html
Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi
Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T12:21+0300
2023-09-09T12:21+0300
2023-09-09T12:23+0300
dünya
vladimir putin
fas
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074883324_0:107:2295:1398_1920x0_80_0_0_867434a6c33265cb4281e4736baeae52.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği telgrafta, Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.Mesajda, "Majesteleri, ülkenizin orta bölgelerinde meydana gelen yıkıcı depremin trajik sonuçlarıyla ilgili olarak içten taziyelerimi kabul edin" ifadelerine yer verildi.Mesajda ayrıca, Rusya’nın bu felaketin sonucunda yakınlarını kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaştığı, tüm yaralılara acil şifalar dilediği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230909/fas-ulusal-jeofizik-enstitusu-son-yuzyilin-en-buyuk-depremi-dedi-ilk-goruntuler-geldi-1075327281.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074883324_146:0:2151:1504_1920x0_80_0_0_ac800db87cc84d705e10d237c1cc75ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, fas, deprem
vladimir putin, fas, deprem
Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi
12:21 09.09.2023 (güncellendi: 12:23 09.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği telgrafta, Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.
Mesajda, "Majesteleri, ülkenizin orta bölgelerinde meydana gelen yıkıcı depremin trajik sonuçlarıyla ilgili olarak içten taziyelerimi kabul edin" ifadelerine yer verildi.
Mesajda ayrıca, Rusya’nın bu felaketin sonucunda yakınlarını kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaştığı, tüm yaralılara acil şifalar dilediği vurgulandı.