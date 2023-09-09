https://sputniknews.com.tr/20230909/okullar-aciliyor-ibbden-toplu-ulasim-karari-1075332749.html
Okullar açılıyor: İBB'den toplu ulaşım kararı
Okullar açılıyor: İBB'den toplu ulaşım kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T13:03+0300
2023-09-09T13:03+0300
2023-09-09T13:03+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
okul
okul servisi
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İBB'den yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla trafiğe çıkacak 16 bin okul servisiyle yaklaşık 300 bin öğrencinin taşınacağı kaydedildi.Okulların açıldığı gün kentte 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım araçlarının (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacağı bildirilen açıklamada, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.Açıklamada, okulların açılmasından itibaren İETT'nin her gün 1636 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un 375 ilave sefer planladığı, Şehir Hatları'nın da ek vapur seferleri düzenleyeceği ifade edildi.İlk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı aktarılan açıklamada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcuların da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.İstanbul trafiği takip edilecekAçıklamada, İBB ve ilgili eğitim kurumlarının pazartesi günü Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Ulaşım Yönetim Merkezinde (UYM) saat 06.00 itibarıyla toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacağı kaydedildi.Nöbet sırasında İstanbul trafiğinin kent içi kameralardan anlık takip edileceği belirtilen açıklamada, tıkanan arterlerin ilgili birimlere bildirilip anında müdahale edilmesinin sağlanacağı vurgulandı.Açıklamada, 101 ekipten oluşan 245 zabıta personelinin okullarda aktif görev alacağı, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 çekici aracın hizmet vereceği, sabah-akşam zabıta ve polis memurlarınca trafik denetimi yapılmasının sağlanacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/resmi-gazetede-yayimladi-lisede-sinif-tekrari-geri-geldi-6-ders-sarti-1075292762.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), okul, okul servisi
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), okul, okul servisi
Okullar açılıyor: İBB'den toplu ulaşım kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla trafiğe çıkacak 16 bin okul servisiyle yaklaşık 300 bin öğrencinin taşınacağı kaydedildi.
Okulların açıldığı gün kentte 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım araçlarının (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacağı bildirilen açıklamada, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.
Açıklamada, okulların açılmasından itibaren İETT'nin her gün 1636 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un 375 ilave sefer planladığı, Şehir Hatları'nın da ek vapur seferleri düzenleyeceği ifade edildi.
İlk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı aktarılan açıklamada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcuların da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.
İstanbul trafiği takip edilecek
Açıklamada, İBB ve ilgili eğitim kurumlarının pazartesi günü Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Ulaşım Yönetim Merkezinde (UYM) saat 06.00 itibarıyla toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacağı kaydedildi.
Nöbet sırasında İstanbul trafiğinin kent içi kameralardan anlık takip edileceği belirtilen açıklamada, tıkanan arterlerin ilgili birimlere bildirilip anında müdahale edilmesinin sağlanacağı vurgulandı.
Açıklamada, 101 ekipten oluşan 245 zabıta personelinin okullarda aktif görev alacağı, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 çekici aracın hizmet vereceği, sabah-akşam zabıta ve polis memurlarınca trafik denetimi yapılmasının sağlanacağı ifade edildi.