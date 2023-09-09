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21:30
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21:44
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22:00
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Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli olacak
Meteoroloji, 2 il için turuncu 5 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T09:55+0300
2023-09-09T09:55+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji 9 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 27°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdenizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye çevreleri, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 31°CParçalı bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 33°CParçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 33°CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 26°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 27°CParçalı bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyorAMASYA °C, 28°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı bulutluTOKAT °C, 26°CParçalı bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ile Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 31°CAz bulutluVAN °C, 27°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm: Kuvvetli olacak

09:55 09.09.2023
© AA / Ömer Evren AtalayYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
© AA / Ömer Evren Atalay
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Meteoroloji, 2 il için turuncu 5 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyardı.
Meteoroloji 9 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdenizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye çevreleri, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 33°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ile Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık
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