https://sputniknews.com.tr/20230909/kuzey-kore-filosunun-ne-tur-denizaltilari-var-1075323681.html

Kuzey Kore Filosu'nun ne tür denizaltıları var?

Kuzey Kore Filosu'nun ne tür denizaltıları var?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin her an kendisini savunmaya hazır bir pozisyona getirmek amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalma silahlarını 21... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T03:07+0300

2023-09-09T03:07+0300

2023-09-09T03:07+0300

dünya

asya

asya & pasifik

kuzey kore

kim yo jong

kuzey kore lideri kim jong un

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075322610_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_1e22117663f2506cb49adf9063d72079.jpg

1950'de başlayan ancak barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala ABD ve Güney Kore'yle savaşta olan Kuzey Kore'de, yeni bir ‘taktik nükleer denizaltı’ tanıtıldı."Hero Kim Kun Ok" adı verilen ülkenin ilk operasyonel taktik nükleer denizaltısı, lider Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirildi.Törende konuşan Kim, düşmanların son zamanlarda saldırgan girişimlerinin arttığını söyleyerek, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.Kim, söz konusu denizaltıdan daha fazla inşa etme planlarının olduğunu da açıkladı. Ancak Kim’in verdiği bilgiler dışında, söz konusu denizaltıyla ilgili çok az bilgi bulunuyor.Bazı Batılı gözlemciler, bu denizaltının Sovyet Birliği dönemi Proje 633 (NATO raporlarına göre adı Romeo) denizaltısına dayanarak yapılmış olabileceğini öne sürüyor, ancak bu bilgi Kuzey Kore yetkilileri tarafından doğrulanmadı.Kim, denizaltının görevini tanımlarken şu ifadeleri kullandı:Hero Kim Kun Ok, 4 başlıca sınıftan onlarca denizaltının yer aldığı Kore Halk Donanması'na (KHK) katılıyor:Sinpo SınıfıDiğer adıyla Gorae sınıfı (Balina sınıfı) veya Pongdae sınıfı olarak da bilinen bu sınıf, Kuzey Kore filosu bünyesinde yer alan en yeni ve en büyük denizaltı. Şu ana kadar sadece bir tane mevcut: 8.24 Yongung (August 24 Hero). Ancak Pyongyang'ın, bu denizaltıdan daha fazla inşa etme veya onu deneysel bir araç olarak kullanma planlarının olup olmadığı bilinmiyor. Bazı Batı raporları, şu anda 6 denizaltının inşa halinde olduğunu öne sürüyor.Boyutu yaklaşık olarak 70 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 bin ton ağırlığındadır. Bu da bu denizaltının, Almanya'nın Tip 212 denizaltılarına yaklaşık olarak aynı boyutta olduğu anlamına geliyor. 8.24 Yongung, tahmini olarak 1,500 deniz mili menziline sahip dizel-elektrikli bir denizaltıdır.Bu denizaltının, Pukguksong-1 denizaltından fırlatılan balistik füze ve bilinmeyen bir denizaltıdan fırlatılan seyir füzesi fırlattığı gözlemlendi.Sang-O Sınıfıİlk Sang-O veya "köpek balığı sınıfı" denizaltısı 1991 yılında küçük bir dizel-elektrikli saldırı denizaltısı olarak tanıtıldı, ancak yerel olarak üretilen Kuzey Kore denizaltıları arasında en büyük denizaltı sayılır.Yaklaşık olarak 34 metre uzunluğunda ve 370 ton displasman kapasitesine sahip olan bu denzialtı, dört torpido tüpüne sahip ve 16 mayın taşıyabilir, ancak bazıları silahsızdır ve sadece amfibik komandoların gönderilmesi için kullanılıyor.KHK'nin bünyesinde 40 Sang-O denizaltı bulunmakta olup, bazılarının boyutlarının 40 metreye kadar uzatıldığı belirtiliyor.Yono SınıfıBir diğer küçük KHK denizaltısı ise, 1965'te tanıtılan, 29 metre uzunluğunda ve 130 tonluk olan Yono sınıfı (Somon sınıfı).Sadece iki mürettebat için yeri olan bu küçük denizaltının, iddialara göre, iki torpido tüpünü yeniden dolduramadığı bildiriliyor. Ancak Sang-O gibi, gizli görevler için yedi komandoyu taşıyabilir.Batılı gözlemcilere göre KHK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren beş Yono sınıfı denizaltı bulunuyor.Tip 033NATO tarafından "Romeo sınıfı" olarak adlandırılan Tip 033, 1957'de tanıtılan Sovyetler Birliği'nin Proje 633 denizaltısına dayanıyor. Sinpo sınıfının yanı sıra Tip 033, 1.800 ton ağırlığı ve 76,6 metre uzunluğuyla KHK'nin en büyük denizaltı sınıfıdır.KHK'nin yaklaşık 20 Tip 033 denizaltısı bulunuyor. Pyongyang, 1973-1975 yılları arasında denizaltıların 7’sini Çin’den aldı ve geri kalanını Çin’in Tip 033 tasarımını koruyarak, Çin’den satın aldığı parçalarla inşa etti. Çin, söz konusu denizaltının tasarımını, 1960'larda meydana gelen ve Pyongyang'ın dikkatlice tarafı olmaktan kaçındığı Çin-Sovyet ayrılığından önce Sovyetler Birliği'nden alıp kendi Proje 633/Tip 033 denizaltılarını inşa etti.Kuzey Kore’nin en hızlı ve en uzak menzilli olan Tip 033 denizaltıları, dizel güçle 3.820 deniz mili menzile sahipken, batıkken pillerle 260 saat boyunca çalışabilirler. Yüzeyde 15.3 knot hıza ulaşabilirken, batıkken 13.18 knot hıza ulaşabiliyorlar.Tip 033, pruvasında 6 ve arka kısmında da 2 torpido tüpü bulundurarak geleneksel torpidoları veya yatay olarak fırlatılan anti-gemi füzelerini ateşleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, 28 deniz mayını da yerleştirme görevlerinde kullanılabiliypr.

https://sputniknews.com.tr/20230908/kuzey-kore-nukleer-silah-tasiyabilen-denizaltisini-tanitti-1075295971.html

asya

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya, asya & pasifik, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un