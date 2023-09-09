Kuzey Kore Filosu'nun ne tür denizaltıları var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
19:35
1 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
19:47
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
21:00
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
21:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman uzman Thiele: "Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal"
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
23:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
07:14
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
08:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
08:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
08:45
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
09:13
2 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
09:21
1 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
09:33
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
10:12
3 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
10:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
10:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
11:11
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
11:20
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
11:31
2 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
11:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
12:21
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
12:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
12:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
13:13
1 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
13:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor
13:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
14:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü
14:25
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
14:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
14:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
15:14
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
15:29
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
16:15
1 dk
SESLİ HABER
30 yılın sonunda bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
16:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
17:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
18:31
1 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
19:47
1 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Ryabkov'dan savaş tehdidi uyarısı: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
21:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
21:48
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
22:00
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
22:29
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Dışişleri: Amerikan işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman uzman Thiele: "Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal"
23:29
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230909/kuzey-kore-filosunun-ne-tur-denizaltilari-var-1075323681.html
Kuzey Kore Filosu'nun ne tür denizaltıları var?
Kuzey Kore Filosu'nun ne tür denizaltıları var?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin her an kendisini savunmaya hazır bir pozisyona getirmek amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalma silahlarını 21... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T03:07+0300
2023-09-09T03:07+0300
dünya
asya
asya & pasifik
kuzey kore
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075322610_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_1e22117663f2506cb49adf9063d72079.jpg
1950'de başlayan ancak barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala ABD ve Güney Kore'yle savaşta olan Kuzey Kore'de, yeni bir ‘taktik nükleer denizaltı’ tanıtıldı."Hero Kim Kun Ok" adı verilen ülkenin ilk operasyonel taktik nükleer denizaltısı, lider Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirildi.Törende konuşan Kim, düşmanların son zamanlarda saldırgan girişimlerinin arttığını söyleyerek, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.Kim, söz konusu denizaltıdan daha fazla inşa etme planlarının olduğunu da açıkladı. Ancak Kim’in verdiği bilgiler dışında, söz konusu denizaltıyla ilgili çok az bilgi bulunuyor.Bazı Batılı gözlemciler, bu denizaltının Sovyet Birliği dönemi Proje 633 (NATO raporlarına göre adı Romeo) denizaltısına dayanarak yapılmış olabileceğini öne sürüyor, ancak bu bilgi Kuzey Kore yetkilileri tarafından doğrulanmadı.Kim, denizaltının görevini tanımlarken şu ifadeleri kullandı:Hero Kim Kun Ok, 4 başlıca sınıftan onlarca denizaltının yer aldığı Kore Halk Donanması'na (KHK) katılıyor:Sinpo SınıfıDiğer adıyla Gorae sınıfı (Balina sınıfı) veya Pongdae sınıfı olarak da bilinen bu sınıf, Kuzey Kore filosu bünyesinde yer alan en yeni ve en büyük denizaltı. Şu ana kadar sadece bir tane mevcut: 8.24 Yongung (August 24 Hero). Ancak Pyongyang'ın, bu denizaltıdan daha fazla inşa etme veya onu deneysel bir araç olarak kullanma planlarının olup olmadığı bilinmiyor. Bazı Batı raporları, şu anda 6 denizaltının inşa halinde olduğunu öne sürüyor.Boyutu yaklaşık olarak 70 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 bin ton ağırlığındadır. Bu da bu denizaltının, Almanya'nın Tip 212 denizaltılarına yaklaşık olarak aynı boyutta olduğu anlamına geliyor. 8.24 Yongung, tahmini olarak 1,500 deniz mili menziline sahip dizel-elektrikli bir denizaltıdır.Bu denizaltının, Pukguksong-1 denizaltından fırlatılan balistik füze ve bilinmeyen bir denizaltıdan fırlatılan seyir füzesi fırlattığı gözlemlendi.Sang-O Sınıfıİlk Sang-O veya "köpek balığı sınıfı" denizaltısı 1991 yılında küçük bir dizel-elektrikli saldırı denizaltısı olarak tanıtıldı, ancak yerel olarak üretilen Kuzey Kore denizaltıları arasında en büyük denizaltı sayılır.Yaklaşık olarak 34 metre uzunluğunda ve 370 ton displasman kapasitesine sahip olan bu denzialtı, dört torpido tüpüne sahip ve 16 mayın taşıyabilir, ancak bazıları silahsızdır ve sadece amfibik komandoların gönderilmesi için kullanılıyor.KHK'nin bünyesinde 40 Sang-O denizaltı bulunmakta olup, bazılarının boyutlarının 40 metreye kadar uzatıldığı belirtiliyor.Yono SınıfıBir diğer küçük KHK denizaltısı ise, 1965'te tanıtılan, 29 metre uzunluğunda ve 130 tonluk olan Yono sınıfı (Somon sınıfı).Sadece iki mürettebat için yeri olan bu küçük denizaltının, iddialara göre, iki torpido tüpünü yeniden dolduramadığı bildiriliyor. Ancak Sang-O gibi, gizli görevler için yedi komandoyu taşıyabilir.Batılı gözlemcilere göre KHK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren beş Yono sınıfı denizaltı bulunuyor.Tip 033NATO tarafından "Romeo sınıfı" olarak adlandırılan Tip 033, 1957'de tanıtılan Sovyetler Birliği'nin Proje 633 denizaltısına dayanıyor. Sinpo sınıfının yanı sıra Tip 033, 1.800 ton ağırlığı ve 76,6 metre uzunluğuyla KHK'nin en büyük denizaltı sınıfıdır.KHK'nin yaklaşık 20 Tip 033 denizaltısı bulunuyor. Pyongyang, 1973-1975 yılları arasında denizaltıların 7’sini Çin’den aldı ve geri kalanını Çin’in Tip 033 tasarımını koruyarak, Çin’den satın aldığı parçalarla inşa etti. Çin, söz konusu denizaltının tasarımını, 1960'larda meydana gelen ve Pyongyang'ın dikkatlice tarafı olmaktan kaçındığı Çin-Sovyet ayrılığından önce Sovyetler Birliği'nden alıp kendi Proje 633/Tip 033 denizaltılarını inşa etti.Kuzey Kore’nin en hızlı ve en uzak menzilli olan Tip 033 denizaltıları, dizel güçle 3.820 deniz mili menzile sahipken, batıkken pillerle 260 saat boyunca çalışabilirler. Yüzeyde 15.3 knot hıza ulaşabilirken, batıkken 13.18 knot hıza ulaşabiliyorlar.Tip 033, pruvasında 6 ve arka kısmında da 2 torpido tüpü bulundurarak geleneksel torpidoları veya yatay olarak fırlatılan anti-gemi füzelerini ateşleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, 28 deniz mayını da yerleştirme görevlerinde kullanılabiliypr.
https://sputniknews.com.tr/20230908/kuzey-kore-nukleer-silah-tasiyabilen-denizaltisini-tanitti-1075295971.html
asya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075322610_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_e2c3966ebba6bf023857a933fdc9eca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asya, asya & pasifik, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un
asya, asya & pasifik, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un

Kuzey Kore Filosu'nun ne tür denizaltıları var?

03:07 09.09.2023
© BURAK ERSOY-AW025661Kuzey Kore, ilk operasyonel "taktik nükleer saldırı denizaltısını" Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirdi.
Kuzey Kore, ilk operasyonel taktik nükleer saldırı denizaltısını Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
© BURAK ERSOY-AW025661
Abone olTelegram
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin her an kendisini savunmaya hazır bir pozisyona getirmek amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalma silahlarını 21. Yüzyılına uygun olarak güncellemeyi amaçlayan bir modernizasyon programı hazırladı.
1950'de başlayan ancak barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala ABD ve Güney Kore'yle savaşta olan Kuzey Kore'de, yeni bir ‘taktik nükleer denizaltı’ tanıtıldı.
"Hero Kim Kun Ok" adı verilen ülkenin ilk operasyonel taktik nükleer denizaltısı, lider Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirildi.
Törende konuşan Kim, düşmanların son zamanlarda saldırgan girişimlerinin arttığını söyleyerek, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.
Kim, söz konusu denizaltıdan daha fazla inşa etme planlarının olduğunu da açıkladı. Ancak Kim’in verdiği bilgiler dışında, söz konusu denizaltıyla ilgili çok az bilgi bulunuyor.
Bazı Batılı gözlemciler, bu denizaltının Sovyet Birliği dönemi Proje 633 (NATO raporlarına göre adı Romeo) denizaltısına dayanarak yapılmış olabileceğini öne sürüyor, ancak bu bilgi Kuzey Kore yetkilileri tarafından doğrulanmadı.
Kim, denizaltının görevini tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

Nükleer saldırı denizaltısı, on yıllar boyunca (Kore Demokratik Halk) Cumhuriyetimize karşı saldırganlığın sembolü olarak kabul edildi, şimdi ise aşağılık düşmanlarımızın kalplerine korku salma devrimci gücümüzün bir sembolü haline geldi.”

Hero Kim Kun Ok, 4 başlıca sınıftan onlarca denizaltının yer aldığı Kore Halk Donanması'na (KHK) katılıyor:

Sinpo Sınıfı

Diğer adıyla Gorae sınıfı (Balina sınıfı) veya Pongdae sınıfı olarak da bilinen bu sınıf, Kuzey Kore filosu bünyesinde yer alan en yeni ve en büyük denizaltı. Şu ana kadar sadece bir tane mevcut: 8.24 Yongung (August 24 Hero). Ancak Pyongyang'ın, bu denizaltıdan daha fazla inşa etme veya onu deneysel bir araç olarak kullanma planlarının olup olmadığı bilinmiyor. Bazı Batı raporları, şu anda 6 denizaltının inşa halinde olduğunu öne sürüyor.
Boyutu yaklaşık olarak 70 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 bin ton ağırlığındadır. Bu da bu denizaltının, Almanya'nın Tip 212 denizaltılarına yaklaşık olarak aynı boyutta olduğu anlamına geliyor. 8.24 Yongung, tahmini olarak 1,500 deniz mili menziline sahip dizel-elektrikli bir denizaltıdır.
Bu denizaltının, Pukguksong-1 denizaltından fırlatılan balistik füze ve bilinmeyen bir denizaltıdan fırlatılan seyir füzesi fırlattığı gözlemlendi.

Sang-O Sınıfı

İlk Sang-O veya "köpek balığı sınıfı" denizaltısı 1991 yılında küçük bir dizel-elektrikli saldırı denizaltısı olarak tanıtıldı, ancak yerel olarak üretilen Kuzey Kore denizaltıları arasında en büyük denizaltı sayılır.
Yaklaşık olarak 34 metre uzunluğunda ve 370 ton displasman kapasitesine sahip olan bu denzialtı, dört torpido tüpüne sahip ve 16 mayın taşıyabilir, ancak bazıları silahsızdır ve sadece amfibik komandoların gönderilmesi için kullanılıyor.
KHK'nin bünyesinde 40 Sang-O denizaltı bulunmakta olup, bazılarının boyutlarının 40 metreye kadar uzatıldığı belirtiliyor.

Yono Sınıfı

Bir diğer küçük KHK denizaltısı ise, 1965'te tanıtılan, 29 metre uzunluğunda ve 130 tonluk olan Yono sınıfı (Somon sınıfı).
Sadece iki mürettebat için yeri olan bu küçük denizaltının, iddialara göre, iki torpido tüpünü yeniden dolduramadığı bildiriliyor. Ancak Sang-O gibi, gizli görevler için yedi komandoyu taşıyabilir.
Batılı gözlemcilere göre KHK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren beş Yono sınıfı denizaltı bulunuyor.

Tip 033

NATO tarafından "Romeo sınıfı" olarak adlandırılan Tip 033, 1957'de tanıtılan Sovyetler Birliği'nin Proje 633 denizaltısına dayanıyor. Sinpo sınıfının yanı sıra Tip 033, 1.800 ton ağırlığı ve 76,6 metre uzunluğuyla KHK'nin en büyük denizaltı sınıfıdır.
KHK'nin yaklaşık 20 Tip 033 denizaltısı bulunuyor. Pyongyang, 1973-1975 yılları arasında denizaltıların 7’sini Çin’den aldı ve geri kalanını Çin’in Tip 033 tasarımını koruyarak, Çin’den satın aldığı parçalarla inşa etti. Çin, söz konusu denizaltının tasarımını, 1960'larda meydana gelen ve Pyongyang'ın dikkatlice tarafı olmaktan kaçındığı Çin-Sovyet ayrılığından önce Sovyetler Birliği'nden alıp kendi Proje 633/Tip 033 denizaltılarını inşa etti.
Kuzey Kore’nin en hızlı ve en uzak menzilli olan Tip 033 denizaltıları, dizel güçle 3.820 deniz mili menzile sahipken, batıkken pillerle 260 saat boyunca çalışabilirler. Yüzeyde 15.3 knot hıza ulaşabilirken, batıkken 13.18 knot hıza ulaşabiliyorlar.
Tip 033, pruvasında 6 ve arka kısmında da 2 torpido tüpü bulundurarak geleneksel torpidoları veya yatay olarak fırlatılan anti-gemi füzelerini ateşleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, 28 deniz mayını da yerleştirme görevlerinde kullanılabiliypr.
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
SAVUNMA
Kuzey Kore, nükleer silah taşıyabilen denizaltısını tanıttı
Dün, 12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала