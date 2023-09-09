https://sputniknews.com.tr/20230909/kirim-lideri-aksenov-yarimadanin-kuzeybatisinda-bir-iha-vuruldu-1075348326.html

Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın kuzeybatısında 3 İHA vuruldu

Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın kuzeybatısında 3 İHA vuruldu

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, yarımadanın üzerinde hava savunma güçlerinin 3 insansız hava aracını (İHA) vurduğunu... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T21:27+0300

2023-09-09T21:27+0300

2023-09-09T22:04+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

sergey aksenov

hava savunma sistemi

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Kırım lideri Aksenov, yarımadanın kuzeybatısında hava savunma güçlerinin bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti.Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırım’ın kuzeybatı kısmında, hava savunma güçleri bir düşman İHA’sını vurdu. Lütfen sakin olun ve resmi bilgi kaynaklarına güvenin” diye yazdı.'Yarımadanın batısında 2 İHA daha vuruldu'Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma güçlerinin yarımadanın batısında iki insansız hava aracını (İHA) daha vurduğunu belirtti.Aksenov, Telegram paylaşımında, “Kırım’ın batısında hava savunma güçleri iki düşman İHA’sını daha vurdu. Lütfen sadece resmi bilgi kaynaklarına güvenin” ifadesini kullandı.

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