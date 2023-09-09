https://sputniknews.com.tr/20230909/kiracilar-dayanisma-platformu-kurucusu-tahliye-taahhutnamesiyle-evinden-cikarildi-1075330057.html
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı
Antalya’da yaklaşık bir yıldır fahiş kira artışları, tahliye taahhütnamesi zorlaması ve kiracı hakları ile mücadele eden Antalya Kiracılar Dayanışması... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T11:40+0300
2023-09-09T11:40+0300
2023-09-09T11:40+0300
türkiye
kira
kiracı
ev sahibi
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Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, yaşadığı evin sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla evden çıkarıldı.Geçen yıl Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir sitede ev kiralayan ve ilk yılın sonunda ev sahibinin fahiş kira artışı talebini kabul etmeyerek devletin zorunlu hale getirdiği yüzde 25 oranında zam yapan 3 çocuk babası Kul’un eline kısa süre sonra tahliye davası celbi ulaştı.Tahliye taahhütnamesi gerekçe gösterilerek açılan dava sonucunda mahkeme ev sahibini haklı bularak evin tahliye edilmesine karar verdi. Kul, ev sahibinin avukatı tarafından İcra Dairesi’ne yapılan başvuru ile icra memurlarının tahliye için ikamet adresine geldiğini öğrendi.Geceyi dışarıda geçirdiKendisine her hangi bir süre verilmeden icra yoluyla evi boşaltılan, eşyaları ile birlikte sokakta kalan Cengiz Kul ve ailesi geceyi dışarda geçirdi. Eşi ve bir çocuğu kanser tedavisi gören Kul, uzun zamandır fahiş kira artışı ve tahliye taahhütnamesi dayatması ile mücadele ediyordu.Yaşadıklarını anlattıYaşadıklarını anlatan Cengiz Kul, “İlk evi tuttuğum zaman bu civarda evler 3-4 bin TL’den kiraya veriliyordu. Ben 5 bin 500 TL’den kiraladım. Anlaşmamız göre bir sonraki yıl zam yapılmayacaktı. Ev sahibim ile anlaşamadık, sitemizde 3-4 kişi tahliye edildi. Ev sahibi diğer binaların 13-15 bin TL’ye verildiğini öğrenmiş. Beni arayarak 13 bin 500 TL kira istedi. Ben devletin önerdiği yasal rakamı söyledim. Ödemeyeceğimi söyleyince tahliye taahhütnamesini hatırlattı, mahkemeden tahliye yönünde karar çıktı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/memur-emekli-maasi-ve-kira-artis-orani-belli-oldu-1075162297.html
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kira, kiracı, ev sahibi
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı
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Antalya’da yaklaşık bir yıldır fahiş kira artışları, tahliye taahhütnamesi zorlaması ve kiracı hakları ile mücadele eden Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla evden çıkarıldı.
Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, yaşadığı evin sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla evden çıkarıldı.
Geçen yıl Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir sitede ev kiralayan ve ilk yılın sonunda ev sahibinin fahiş kira artışı talebini kabul etmeyerek devletin zorunlu hale getirdiği yüzde 25 oranında zam yapan 3 çocuk babası Kul’un eline kısa süre sonra tahliye davası celbi ulaştı.
Tahliye taahhütnamesi gerekçe gösterilerek açılan dava sonucunda mahkeme ev sahibini haklı bularak evin tahliye edilmesine karar verdi. Kul, ev sahibinin avukatı tarafından İcra Dairesi’ne yapılan başvuru ile icra memurlarının tahliye için ikamet adresine geldiğini öğrendi.
Geceyi dışarıda geçirdi
Kendisine her hangi bir süre verilmeden icra yoluyla evi boşaltılan, eşyaları ile birlikte sokakta kalan Cengiz Kul ve ailesi geceyi dışarda geçirdi. Eşi ve bir çocuğu kanser tedavisi gören Kul, uzun zamandır fahiş kira artışı ve tahliye taahhütnamesi dayatması ile mücadele ediyordu.
Yaşadıklarını anlattı
Yaşadıklarını anlatan Cengiz Kul, “İlk evi tuttuğum zaman bu civarda evler 3-4 bin TL’den kiraya veriliyordu. Ben 5 bin 500 TL’den kiraladım. Anlaşmamız göre bir sonraki yıl zam yapılmayacaktı. Ev sahibim ile anlaşamadık, sitemizde 3-4 kişi tahliye edildi. Ev sahibi diğer binaların 13-15 bin TL’ye verildiğini öğrenmiş. Beni arayarak 13 bin 500 TL kira istedi. Ben devletin önerdiği yasal rakamı söyledim. Ödemeyeceğimi söyleyince tahliye taahhütnamesini hatırlattı, mahkemeden tahliye yönünde karar çıktı” dedi.