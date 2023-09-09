https://sputniknews.com.tr/20230909/iyi-parti-yozgat-il-baskani-bunyami-katipoglu-gorevinden-istifa-etti-1075343767.html
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini belirterek, " Genel Başkanımın ve İYİ Parti'nin yanında ve emrindeyim" dedi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T19:16+0300
2023-09-09T19:16+0300
2023-09-09T19:16+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
bünyami katipoğlu
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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.Katipoğlu, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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iyi parti, meral akşener, bünyami katipoğlu
iyi parti, meral akşener, bünyami katipoğlu
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti
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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini belirterek, " Genel Başkanımın ve İYİ Parti'nin yanında ve emrindeyim" dedi.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Katipoğlu, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"25 Ekim 2017'de Sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde kurmuş olduğumuz İYİ Parti'nin, büyük bir onur ve gururla temsil ettiğim Yozgat İl Başkanlığı görevinden, Genel Başkanım, il yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla yapılan ortak istişareler sonucu ayrılmış bulunmaktayım. Genel Başkanımın ve İYİ Parti'nin yanında ve emrindeyim. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."