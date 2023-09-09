https://sputniknews.com.tr/20230909/iyi-parti-yozgat-il-baskani-bunyami-katipoglu-gorevinden-istifa-etti-1075343767.html

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini belirterek, " Genel Başkanımın ve İYİ Parti'nin yanında ve emrindeyim" dedi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T19:16+0300

2023-09-09T19:16+0300

2023-09-09T19:16+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

bünyami katipoğlu

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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.Katipoğlu, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

türkiye

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iyi parti, meral akşener, bünyami katipoğlu